Brutal ataque detrás de la Terminal: el fiscal habló del estado del hombre quemado y no descartó tentativa de homicidio

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro , brindó detalles sobre la investigación por el brutal ataque contra un hombre al que le prendieron fuego en la zona detrás de la Terminal de Ómnibus de San Juan. En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario confirmó que la víctima continúa internada en grave estado.

Según explicó el fiscal, el hombre permanece en terapia intensiva en el Hospital Marcial Quiroga con pronóstico reservado, aunque hasta el último informe médico se encontraba estable. La víctima presenta quemaduras en aproximadamente el 12% de su cuerpo , principalmente en el rostro, además de lesiones en las vías respiratorias, lo que obligó a los médicos a inducirlo a un coma farmacológico para evaluar su evolución.

Pizarro indicó que tres personas se encuentran detenidas por el hecho y que la causa se encuentra en plena etapa investigativa. De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, todo se habría originado tras una discusión entre los detenidos y la víctima.

El fiscal confirmó que los agresores le arrojaron alcohol y luego le prendieron fuego, lo que provocó las graves lesiones. Sin embargo, aclaró que aún se investiga el grado de participación de cada uno de los detenidos, ya que se están tomando declaraciones testimoniales clave.

En ese sentido, explicó que hay al menos dos testigos presenciales del ataque, cuyos relatos serán determinantes para establecer responsabilidades. Además, las cámaras de seguridad de la zona, tanto del sistema SISEM como privadas, permitieron identificar a las personas que estaban en el lugar, aunque no registraron el momento exacto del ataque.

Cuál es el marco procesal

Respecto a la calificación legal del caso, el fiscal señaló que todavía no está definida, ya que dependerá de la evolución médica de la víctima y de las pruebas reunidas. No obstante, advirtió que el delito podría ir desde lesiones hasta una tentativa de homicidio.

La situación judicial de los detenidos se definirá este viernes, cuando se realice la audiencia de control de detención y formalización, instancia en la que la fiscalía determinará qué delitos se imputarán y si solicitará prisión preventiva.

Quiénes son los detenidos por el ataque a un hombre que terminó quemado

La Justicia de San Juan detuvo a tres personas, entre ellas “El Pata de Mono” y “Pampita”, acusadas de rociar con alcohol y prender fuego a un hombre tras una discusión. El hecho es investigado como tentativa de homicidio por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo este lunes 2 de marzo alrededor de las 21 horas, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal, en cercanías al Bar Rocco. En ese contexto, y luego de una discusión, fue atacado por Hernán de Jesús Alvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis, conocido como “Pampita”. Según la pesquisa, los tres lo rociaron con una sustancia inflamable que sería alcohol etílico y posteriormente le prendieron fuego antes de retirarse del lugar.

Gravemente herido, Pérez logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Guillermo Rawson, donde perdió el conocimiento. Debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado con pronóstico reservado.