La Casa Blanca anunció que Estados Unidos tendrá dominio total del espacio aéreo iraní

La guerra en Medio Oriente se intensificó este miércoles en múltiples frentes: Israel anunció que continuará bombardeando Irán durante “al menos” una o dos semanas más y atacará “miles de objetivos” adicionales, mientras la agencia oficial iraní IRNA elevó a 1.045 el número de muertos en el país desde el inicio de la ofensiva.

Sube el crudo tras la escalada bélica en Medio Oriente: Irán bombardeó una refinería y cierran el estrecho de Ormuz

Un submarino estadounidense torpedeó y hundió la fragata Iris Dena en el Océano Índico -el primer hundimiento de un buque enemigo por torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial-, con 87 cuerpos recuperados, 32 sobrevivientes y 61 desaparecidos.

En el frente económico, la consultora Kpler informó que el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz se desplomó un 90% en una semana. Los Guardias de la Revolución reafirmaron tener “control total” del estrecho y un buque portacontenedores de bandera maltesa fue atacado frente a Omán. El Brent subía un 2,83% a 83,70 dólares, las bolsas europeas se estabilizaron y los mercados asiáticos sufrieron pérdidas severas, con Seúl cayendo más de un 12%.

El conflicto se extendió al Líbano, Irak y el espacio aéreo turco. Israel ingresó a varios pueblos al sur del río Litani y sus ataques dejaron al menos 11 muertos, mientras Hezbollah respondió con drones contra objetivos en Tel Aviv y Haifa. Los Guardias dispararon más de 40 misiles y atacaron posiciones kurdas en Irak. Un misil iraní fue interceptado por la OTAN cerca del espacio aéreo turco; Ankara aclaró que el proyectil iba dirigido a “una base en la parte griega de Chipre” pero se desvió.

La Casa Blanca señaló este miércoles que es pronto para confirmar quién ocupará el máximo cargo religioso y político en Irán tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que la administración estadounidense está al tanto de los reportes que mencionan a Mojtaba Khamenei, el segundo hijo del dictador depuesto, como posible sucesor, pero subrayó que “la verdad es que tendremos que esperar y ver”.

El gobierno estadounidense indicó que sus agencias de inteligencia monitorean de cerca el proceso de transición.

Irán solo ha cambiado de líder supremo una vez desde la revolución de 1979, cuando Ali Khamenei sucedió a Ruhollah Jomeini en 1989.

Los ataques de Israel en Líbano dejan 72 muertos y más de 83.000 desplazados

Los bombardeos israelíes en Líbano causaron 72 muertos desde el lunes, informó este miércoles el Ministerio de Salud libanés, en el marco de la ofensiva que Israel amplió al frente norte en paralelo a su campaña contra Irán. Las autoridades libanesas reportaron además más de 83.000 desplazados como consecuencia de los ataques, en una crisis humanitaria que se agrava por horas a lo largo del sur del país y en zonas periféricas de Beirut y el valle de Baalbek.

Hezbollah confirmó por su parte que sus fuerzas están sosteniendo combates “directos” con tropas israelíes en territorio libanés, en la primera admisión explícita del grupo de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo desde que Israel ordenó evacuar las localidades al sur del río Litani e ingresó con tropas terrestres a la región. El frente libanés se suma así a una escalada regional que ya abarca Irán, Irak, Siria y el Golfo Pérsico, consolidando el escenario de guerra múltiple y simultánea que Israel y Estados Unidos están conduciendo contra el llamado “eje de resistencia” liderado por Teherán.