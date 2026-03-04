Máxima tensión: EEUU confirmó el hundimiento de una fragata iraní

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth informó que un submarino norteamericano hundió la fragata iraní IRIS Dena. Aseguró que su país está “ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad“ aseguró. La fragata tenía una tripulación de 180 marineros y los sobrevivientes fueron rescatados por Sri Lanka.

Sube el crudo tras la escalada bélica en Medio Oriente: Irán bombardeó una refinería y cierran el estrecho de Ormuz

La guerra en Medio Oriente entró este miércoles en su quinto día con una escalada simultánea en múltiples frentes: Irán reclamó tener “control total” del estratégico estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier buque que intente cruzarlo arriesga ser alcanzado por misiles o drones, mientras el ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques sobre Teherán —impactando docenas de objetivos, incluidos centros de comando de seguridad— y derribó un caza iraní sobre la capital

La fragata iraní IRIS Dena se convirtió en el centro de la escena internacional tras hundirse este 4 de marzo de 2026 en aguas del océano Índico, a unas 40 millas náuticas de la costa sur de Sri Lanka. Horas después del incidente, funcionarios estadounidenses confirmaron que el buque había sido atacado y hundido por un submarino de la Armada de Estados Unidos, en el marco del conflicto regional que involucra a Irán.

La embarcación, identificada oficialmente como IRIS Dena 75, integraba la Flota del Sur de la Marina de la República Islámica de Irán y llevaba el nombre del monte Dena.

El Dena pertenecía a la clase Moudge, una serie de fragatas desarrolladas por Irán a partir de diseños previos, aunque en medios angloparlantes fue descrito como fragata pero también como destructor. En persa, el término utilizado es “navshekan”, que se traduce como destructor.

Con un desplazamiento estimado de entre 1.300 y 1.500 toneladas, el buque medía 94 metros de eslora y 11 metros de manga. Contaba con una plataforma para helicópteros, lo que ampliaba sus capacidades operativas en misiones de vigilancia y despliegue.

Uno de sus rasgos distintivos era su sistema de propulsión: fue el primer destructor iraní equipado con cuatro motores de fabricación nacional “Bonyan 4”, cada uno con una potencia de 5.000 caballos de fuerza, lo que le otorgaba una potencia total de 20.000 hp. Además, disponía de un sistema de propulsión transversal en proa para mejorar su maniobrabilidad en operaciones complejas.

Armamento y sistemas de defensa

Según autoridades navales iraníes, el Dena incorporaba mejoras significativas respecto de otras unidades de su clase. Estaba equipado con un sistema de lanzamiento vertical (VLS), una capacidad considerada estratégica, que le permitía disparar misiles de forma más rápida y versátil.

Su arsenal incluía misiles antibuque Qader, misiles superficie-aire, un cañón naval Fajr-27 de 76 mm, un sistema antiaéreo Fath-40 de 40 mm, dos cañones Oerlikon de 20 mm, ametralladoras pesadas de 12,7 mm y lanzadores triples de torpedos de 533 mm.

En materia de detección, incorporaba un radar Asr con cobertura de 360 grados y un alcance aproximado de 300 kilómetros. Su sistema de control de tiro, según la información oficial, podía rastrear hasta 40 objetivos y enfrentarse simultáneamente a cinco de ellos.

Misiones internacionales y presencia reciente en India

Antes de su hundimiento, el Dena había participado en misiones de largo alcance. Junto al buque logístico IRIS Makran, formó parte de la 86ª flotilla naval iraní que realizó entre 2022 y 2023 una misión de circunnavegación global denominada “360 grados”, considerada histórica por Teherán.

Durante la travesía pasaron por Brasil, lo cual generó malestar en el gobierno norteamericano.