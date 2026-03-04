4 de marzo de 2026 - 08:30

Combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní

Así lo aseguró el ejército israelí este miércoles, remarcando que se trata del “primer derribo en la historia” de este tipo de aeronaves.

avion israelí
Por Redacción Diario de Cuyo

En medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, las Fuerzas de Defensa israelíes aseguraron que derribaron un avión caza iraní que cayó sobre Teherán y destacaron que se trata del “primer derribo en la historia” de este tipo de aeronaves.

Leé además

Los ataques de Israel continúan en distintos puntos de Teherán. Este martes anunciaron que un objetivo fue el complejo gubernamental iraní.

Israel bombardeó la oficina presidencial en Teherán y los muertos en Irán superan los 780
Donald Trump

Donald Trump dijo que EEUU tiene un suministro de armas casi ilimitado para hacer frente al conflicto en Medio Oriente

Horas antes, Israel ordenó a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani, luego de advertir que tiene previsto bombardear áreas en esa zona, posiciones de la organización terrorista Hezbollah.

El vocero del Ejército de Israel en árabe, Avichay Adraee, advirtió que las actividades terroristas de Hezbollah obligan a las Fuerzas Armadas de Israel a actuar contra ellos, que por su seguridad, "deben evacuar sus hogares inmediatamente" y que "cualquiera que se encuentre cerca de miembros, instalaciones o armas de Hezbollah pone su vida en peligro".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

murio la esposa del lider supremo ali khamenei: fue gravemente herida tras los ataques a iran

Murió la esposa del líder supremo Alí Khamenei: fue gravemente herida tras los ataques a Irán

tension extrema:eeuu hundio un buque de guerra del regimen irani en el golfo de oman

Tensión extrema:EEUU hundió un buque de guerra del régimen iraní en el Golfo de Omán

Ataque a Beit Shemesh, donde murieron al menos 8 personas.

Nueve muertos en Israel por misiles lanzados desde Irán en respuesta a la muerte de Khamenei

Ahmad Vahidi, prófugo de la justicia argentina por el atentado a la AMIA,  es el nuevo jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Medio Oriente: Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA