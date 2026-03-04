Combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní

En medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, las Fuerzas de Defensa israelíes aseguraron que derribaron un avión caza iraní que cayó sobre Teherán y destacaron que se trata del “primer derribo en la historia” de este tipo de aeronaves.
Horas antes, Israel ordenó a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani, luego de advertir que tiene previsto bombardear áreas en esa zona, posiciones de la organización terrorista Hezbollah.
El vocero del Ejército de Israel en árabe, Avichay Adraee, advirtió que las actividades terroristas de Hezbollah obligan a las Fuerzas Armadas de Israel a actuar contra ellos, que por su seguridad, "deben evacuar sus hogares inmediatamente" y que "cualquiera que se encuentre cerca de miembros, instalaciones o armas de Hezbollah pone su vida en peligro".