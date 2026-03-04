Combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní

Así lo aseguró el ejército israelí este miércoles, remarcando que se trata del “primer derribo en la historia” de este tipo de aeronaves.

En medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, las Fuerzas de Defensa israelíes aseguraron que derribaron un avión caza iraní que cayó sobre Teherán y destacaron que se trata del “primer derribo en la historia” de este tipo de aeronaves.

Horas antes, Israel ordenó a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani, luego de advertir que tiene previsto bombardear áreas en esa zona, posiciones de la organización terrorista Hezbollah.