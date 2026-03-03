3 de marzo de 2026 - 10:23

Israel bombardeó la oficina presidencial en Teherán y la cifra de muertos en Irán supera los 780

Israel dice que está golpeando "objetivos militares" en Teherán y Beirut. El ministro de Defensa dijo que fuerzas terrestres avanzarán en el Líbano.

Los ataques de Israel continúan en distintos puntos de Teherán. Este martes anunciaron que un objetivo fue el complejo gubernamental iraní.

Foto:

Reuters
Por Redacción Diario de Cuyo

El Ejército israelí anunció que bombardeó el complejo gubernamental en el centro de Teherán, con "decenas de municiones" contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales. Estas instalaciones están ubicadas a tan solo cientos de metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Jamenei, junto a otros oficiales.

Los bombardeos tuvieron como objetivo la Oficina presidencial pero también la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la entidad encargada de la toma de decisiones en materia de seguridad del gobierno iraní.

El Ejército israelí atacó aproximadamente 600 objetivos en Irán y en su otro frente, el Líbano, advirtió que atacó en el último día "más de 160 objetivos" de Hezbollah en el sur del país, donde además profundizó su invasión terrestre.

mapa Iran- ataques 303

Teherán concentra el 56% de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados hay instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán ubicada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz.

Según la Media Luna Roja Iraní al menos 787 personas murieron en la República Islámica, incluidas 180 en un ataque contra una escuela. En Israel murieron diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), según los datos de los servicios de emergencias.

