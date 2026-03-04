El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos clave de Irán y Hezbollah

El Ejército israelí comunicó en la madrugada de este miércoles que desarrolla una nueva ofensiva de gran escala contra objetivos clave de Irán . Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó que “se ha iniciado una amplia ola de ataques”, dirigidos a “bases de lanzamiento, sistemas de defensa y otras infraestructuras” persas.

Las autoridades castrenses habían detectado un lanzamiento de misiles desde Irán y activaron sus sistemas defensivos para interceptar la amenaza. Entre los objetivos alcanzados por las FDI se encuentra un suburbio en Beirut, bastión de Hezbollah , y un hotel en las afueras de la capital libanesa.

“Las FDI llevaron a cabo una serie de alcances contra los centros de mando del Basij y de la seguridad interna en Teherán pertenecientes al régimen terrorista iraní”, detalló un comunicado del Ejécito israelí. “Las FDI llevaron a cabo una serie de alcances contra los centros de mando del Basij y de la seguridad interna en Teherán pertenecientes al régimen terrorista iraní”, detalló un comunicado del Ejécito israelí.

El Comando del Frente Interior de Israel envió alertas anticipadas a los teléfonos móviles en las zonas afectadas y pidió a los residentes que permanezcan en áreas protegidas hasta nuevo aviso y sigan estrictamente las instrucciones de seguridad.

Según informó el martes el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en el marco de la operación "Furia Épica" interrumpieron el programa de misiles nucleares de Irán, destruyendo centros de comando clave, lanzadores de misiles y sitios de radar.

Here with the evening update from outside our situation room: today we eliminated a covert underground nuclear compound in Iran.



Follow for more information on operation #RoaringLion — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) March 4, 2026

Leiter señaló en un video publicado en X que los ataques impidieron que Teherán combinara uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles, considerado un paso crucial hacia la producción de armas nucleares.

“Junto con Estados Unidos y Furia Épica, hemos eliminado la mayoría de las estaciones de radar en el oeste de Irán, así como los lanzamisiles, tanto tierra-tierra como tierra-aire. Hoy (martes) en Teherán, desmantelamos el cuarto de los cuatro centros de mando; tres de ellos los desmantelamos ayer, lo que ha generado caos en las filas del régimen ayatollah”, detalló el diplomático.

Leiter marcó que esta situación crea una brecha en la cadena de mando a las autoridades de Irán que les impide enviar mensajes a través del sistema al terreno, y puntualizó que esa es “una de las razones por las que estamos presenciando el caos provocado por los iraníes disparando misiles balísticos contra todos sus vecinos a la vez”.

El embajador destacó que el sitio más importante desmantelado era uno donde Irán pretendía combinar uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles. “Eso es clave en cuanto a la sincronización, porque si hubiéramos retrasado estas operaciones, habrían llegado muy pronto a un punto en el que este sitio impenetrable no habría podido ser destruido, y por eso tuvimos que actuar”, explicó.

Leiter recordó que el enviado especial Steve Witkoff señaló en una reunión con representantes iraníes que admitieron poseer 642 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. “Pasar del 60% al 90% les tomaría una semana, lo que les daría 11 bombas. Luego, solo tendrían que combinarlo con los sistemas de lanzamiento de misiles, y lo que están haciendo ahora sería algo que no podríamos evitar”, afirmó el diplomático.