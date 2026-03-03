Misterio por un hombre que ingresó quemado al hospital y dijo que lo rociaron con alcohol: está grave

El ataque habría ocurrido en inmediaciones de la terminal.

Un hombre pelea por su vida en el Servicio del Quemado del Hospital Marcial Quiroga tras ser víctima de un ataque atroz en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. El hecho, que se investiga como un intento de homicidio, ocurrió el lunes por la noche y dejó al damnificado en estado crítico, luego de que fuera rociado con alcohol y prendido fuego.

La víctima ingresó al Hospital Rawson cerca de las 21:30, caminando y por sus propios medios a pesar de la gravedad de sus heridas. Antes de perder el conocimiento y ser intubado de urgencia, alcanzó a relatar que el ataque se produjo mientras se encontraba en la zona de la terminal.

Según las primeras hipótesis policiales, el hombre habría estada reunido con dos personas cuando un masculino lo abordó y le prendió fuego de manera directa.

Actualmente, las autoridades trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos. La identidad del hombre se estableció de forma preliminar-sería de apellido Pérez-, ya que llegó sin documentación, vinculándolo con una residencia en la zona de Costa Canal.