Salud auditiva: en 20 años se realizaron 171 implantes cocleares gratuitos en la provincia

En el 2006 se comenzaron a practicar los implantes cocleares en el ámbito de la Salud Pública en San Juan . Y desde entonces se afianzó y creció este servicio en la provincia. En 20 años se realizaron 171 intervenciones en el Hospital Rawson y en el Marcial Quiroga, cambiando la calidad de vida de los pacientes sordos . Estos datos se dieron a conocer en el marco del Día del Implante Coclear que se conmemora hoy.

El implante coclear es un d ispositivo electrónico de alta complejidad que permite a personas con sordera recuperar la percepción de los sonidos mediante la estimulación directa del nervio auditivo. Esta tecnología transforma la vida de los pacientes, favoreciendo el desarrollo del lenguaje oral, la comunicación y la integración social. Y en San Juan, más de 170 pacientes tuvieron acceso gratuito a este beneficio.

El primer implante coclear se realizó en el 2006 en el Hospital Rawson . Y hasta el 2025 se realizaron 91 intervenciones de este tipo en el Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital Rawson. De este total, 59 fueron en niños y 20 en adultos, mientras que en 12 casos más se realizaron implantes bilaterales , es decir en ambos oídos.

La realización de estos implantes cocleares requirió de paciencia, dedicación y profesionalismo, más teniendo en cuenta que en 2006 el Hospital Rawson aún funcionaba en sus antiguas instalaciones, no contaba con el desarrollo tecnológico ni con la cantidad de personal actual, pero fue un gran punto de partida que implicó la formación de jóvenes profesionales que hoy cuentan con un gran caudal de experiencia, lo cual ha permitido realizar 91 intervenciones a lo largo de 20 años.

Tres años más tarde, en el 2009, se realizó el primer implante coclear en el Hospital Marcial Quiroga donde se continua fortaleciendo la salud auditiva mediante estas intervenciones. Desde el Servicio de Otorrinolaringología de este hospital informaron que, desde entonces y hasta ahora, se realizaron 80 implantes, la mayoría en niños.

Cabe recordar que los candidatos a usar un implante coclear son los pacientes sordos, de cualquier edad, que no se benefician con el uso de audífonos.

El camino a los implantes cocleares

-Detección precoz de hipoacusia desde el nacimiento mediante screening auditivo neonatal.

-Estudios diagnósticos completos en niños y adultos.

-Evaluación y tratamiento de hipoacusias bilaterales y unilaterales.

-Cirugía de implante coclear con equipamiento de primer nivel.

-Diagnóstico por imágenes especializado para planificación quirúrgica.

-Seguimiento y rehabilitación auditiva postimplante.

Seguimiento de los implantes cocleares

En lo Hospitales Rawson y Marcial Quiroga no sólo se realizan los implantes cocleares, sino que también se acompaña al paciente en todo el proceso, desde el diagnóstico, la cirugía y la activación del dispositivo, hasta la rehabilitación auditiva. Es un trabajo sostenido que requiere controles periódicos y compromiso tanto del equipo de salud como de la familia.