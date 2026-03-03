Cayó acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas con millas por 500 mil dólares: investigan posible organización

En el marco de una investigación por una presunta maniobra de manipulación informática que habría ocasionado un perjuicio millonario a Aerolíneas Argentinas , la Justicia Federal realizó este martes un allanamiento en un domicilio donde se concretó la detención de un hombre.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la empresa, que alertó sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa “Aerolíneas Plus”, ocurrida entre diciembre de 2023 y enero de 2025 . Según la hipótesis fiscal, la maniobra habría consistido en modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a valores significativamente inferiores a los reales.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, se le atribuye a Juan Ignacio Veltri la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. En contraste, el monto efectivamente abonado habría sido de apenas 205.680 pesos.

Entre los destinos más frecuentes asociados al uso de las millas figuran E zeiza, Madrid, Roma y Cancún , lo que —según la acusación— evidenciaría un uso intensivo y estratégico de los beneficios presuntamente obtenidos de manera irregular.

Durante el procedimiento, personal especializado secuestró elementos de interés para la investigación. Además, se concretó la detención del principal investigado por la presunta defraudación contra la administración pública mediante la vulneración de un sistema informático, sin descartarse posibles delitos de lavado de dinero y otras figuras conexas.

En el marco de la misma causa, otras cincuenta personas se encuentran bajo análisis por su eventual participación en la maniobra, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta.

La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez federal Sebastián Casanello, con la colaboración del comisario Martín Pereyra, de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina.

La causa se encuentra en plena etapa de instrucción y la Justicia busca determinar el alcance total del perjuicio económico, la posible existencia de una estructura organizada y la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.