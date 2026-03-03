Entre "El Pata de Mono" y "Pampita", quiénes son los tres detenidos por quemarle la cara a un hombre

La víctima sufrió quemaduras en el rostro, tórax y vías aéreas y está grave. "El Pata de Mono", "Pampita" y una mujer trans, los sospechosos.

Los tres detenidos por el caso, que tiene como calificación provisoria, intento de homicidio. Entre ellos "El Pata de Mono" y "Pampita".

La Justicia de San Juan detuvo a tres personas, entre ellas “El Pata de Mono” y “Pampita”, acusadas de rociar con alcohol y prender fuego a un hombre tras una discusión. El hecho es investigado como tentativa de homicidio por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo este lunes 2 de marzo alrededor de las 21 horas, cuando Jaime Rafael Pérez se encontraba en el estacionamiento Sur de la Terminal, en cercanías al Bar Rocco. En ese contexto, y luego de una discusión, fue atacado por Hernán de Jesús Alvarez Maturano, alias “Pata de Mono”, Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis, conocido como “Pampita”. Según la pesquisa, los tres lo rociaron con una sustancia inflamable que sería alcohol etílico y posteriormente le prendieron fuego antes de retirarse del lugar.

Gravemente herido, Pérez logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Guillermo Rawson, donde perdió el conocimiento. Debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El estado de la víctima de "El Pata de Mono" El informe médico elaborado por la doctora Belén Opaso detalla que el paciente presenta quemaduras que abarcan el 12% de la superficie corporal total, afectando la región del rostro, la parte anterior del tórax y la vía aérea. De acuerdo a lo informado por el médico de terapia intensiva, el hombre se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedoanalgesia, con gasas que cubren el rostro y el tórax. El parte indica que, salvo complicaciones, el tiempo estimado de curación es de 50 días, con igual período de incapacidad.

La detención de los sospechosos se concretó este martes 3 de marzo a las 14:40 aproximadamente, en la intersección de calles Mitre y Avellaneda, en Capital, en el marco de un procedimiento realizado por personal policial de la Comisaría 5ª.