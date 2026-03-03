Estuvo prófugo un año tras atacar a su ex en una plaza

Alexis Adrián Gordillo fue sentenciado este martes tras un violento episodio en el Barrio Ansilta. Se negó a devolver a su hijo y golpeó a la madre del menor.

¡NO SE ESCAPÓ! Estuvo un año prófugo tras golpear a su ex en una plaza de Rawson y ahora lo mandaron directo al Penal.

Compartir







La justicia sanjuanina dictó una sentencia contra Alexis Adrián Gordillo, un hombre de 35 años que permaneció prófugo durante casi diez meses tras protagonizar un ataque violento. El hecho se desencadenó en la plaza del Barrio Ansilta, en Rawson, durante una situación de alta vulnerabilidad.

Violencia frente a su propio hijo y una larga huida El 4 de diciembre de 2024, Gordillo debía reintegrar a su hijo menor de edad a su ex pareja tras un régimen de visitas. Sin embargo, el sujeto se negó a entregar al niño y, en medio de la discusión, golpeó a la mujer y la amenazó de muerte. "Te voy a matar", fueron las palabras que constan en la denuncia radicada en la UFI CAVIG, unidad que inició de inmediato la búsqueda del agresor tras el violento episodio.

La captura de Gordillo y su condena en el Penal A pesar de los allanamientos iniciales, el agresor logró evadir a la policía hasta el 31 de octubre de 2025, cuando fue atrapado en la vía pública con un pedido de captura activo. Este martes 3 de marzo de 2026, mediante un juicio abreviado, Gordillo admitió su culpabilidad en los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas.

La UFI CAVIG logró acreditar la reincidencia del imputado por sus antecedentes penales previos.