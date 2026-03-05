Drama en una familia: un hombre hizo marcha atrás y atropelló a su hijita; está grave

Una beba de un año resultó gravemente herida luego de ser atropellada de manera accidental por su padre cuando este sacaba el auto del garaje. El hecho ocurrió el martes por la tarde en la localidad de General Alvarado , en el partido bonaerense de Miramar , y generó profunda conmoción en la comunidad.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el hombre realizaba una maniobra en reversa con su Chevrolet Corsa cuando, por motivos que todavía se investigan, embistió a la pequeña. Tras el impacto, la niña fue trasladada de inmediato al hospital local de Miramar para recibir atención médica urgente.

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud resolvieron derivarla al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, ubicado en Mar del Plata. Desde el centro asistencial confirmaron que la menor ingresó en estado delicado y que quedó internada en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Horas después se informó que presentó una leve mejoría, aunque continúa en coma. Los médicos constataron que sufrió lesiones hepáticas producto del impacto, por lo que su evolución permanece bajo estricta observación. El episodio generó preocupación tanto en el entorno familiar como en la comunidad local, que sigue de cerca la evolución de la pequeña mientras permanece bajo cuidados intensivos.

La Justicia inició actuaciones para esclarecer cómo se produjo el accidente. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Fiscal 11 de Delitos Culposos, encabezada por el fiscal Germán Vera Tapia.

Entre las primeras medidas dispuestas se encuentra la toma de declaración al conductor del vehículo y a posibles testigos. Además, se espera el análisis de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de determinar si alguna registró el momento del hecho y puede aportar elementos relevantes para la causa.

Hasta el momento, no se adoptaron medidas restrictivas contra el hombre involucrado en el episodio.

Un hecho que conmociona

El accidente ocurrió en una zona residencial de Miramar, dentro del partido de General Alvarado. Vecinos del sector manifestaron su sorpresa ante lo sucedido, dado que se trató de un hecho doméstico que derivó en una situación de extrema gravedad.

Mientras avanza la investigación judicial, el foco principal permanece en la evolución médica de la beba. El parte clínico resulta determinante para conocer su estado y las posibles secuelas derivadas del impacto.

Las próximas horas serán clave tanto en el plano judicial como sanitario. Por un lado, la fiscalía intentará reconstruir con precisión la secuencia del accidente. Por el otro, el equipo médico continuará evaluando la respuesta de la menor al tratamiento intensivo.