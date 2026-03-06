6 de marzo de 2026 - 18:56

El adolescente desaparecido en San Juan fue encontrado sano y salvo tras una intensa búsqueda

El joven de 15 años que estaba desaparecido desde la madrugada en Capital fue localizado en buen estado, poniendo fin a la preocupación de su familia.

El adolescente desaparecido fue hallado en buen estado en Capital.

Foto:

Después de horas de incertidumbre y una intensa búsqueda, un adolescente de 15 años fue localizado este viernes por la tarde en la Ciudad de San Juan, poniendo fin a la preocupación de familiares y vecinos.

El hallazgo fue confirmado por sus familiares, quienes indicaron que el joven, identificado por las siglas S.O.O., se encuentra en buen estado de salud. Según relataron, el adolescente fue encontrado alrededor de las 18 horas y poco después se reunió con sus padres, quienes lo habían estado buscando desde la madrugada tras su desaparición.

La noticia había generado gran repercusión en redes sociales y en distintos sectores de la provincia, activándose también el protocolo del programa San Juan Te Busca para agilizar su localización.

La familia expresó alivio tras la confirmación de que el menor apareció sano y salvo, agradeciendo además a quienes difundieron la información y colaboraron en su búsqueda. La jornada, que comenzó con angustia y movilización comunitaria, concluyó con tranquilidad y esperanza recuperada.

