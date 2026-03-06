6 de marzo de 2026 - 17:31

Decía ser hijo de Diego Maradona: detienen a un joven por vender drogas

Según la investigación, lideraba una banda que fraccionaba y comercializaba pequeñas dosis de estupefacientes.

Santiago Lara ganó notoriedad por decir ser hijo de Diego Armando Maradona.

Santiago Lara ganó notoriedad por decir ser hijo de Diego Armando Maradona.

Según los investigadores, que llevan más de un año trabajando en la causa, el grupo se dedicaba al fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en varios domicilios, donde se secuestraron drogas y otros elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

En la causa también fueron detenidas otras dos personas: Marcelo Fabián Lara, señalado como el verdadero padre de Santiago, y María José Boren, ambos sospechados de tener algún tipo de participación en las actividades investigadas.

Santiago Lara lleg&oacute; a pedir la exhumaci&oacute;n del cuerpo de Diego Armando Maradona para realizar un estudio de ADN.

Santiago Lara llegó a pedir la exhumación del cuerpo de Diego Armando Maradona para realizar un estudio de ADN.

Los tres quedaron imputados mientras la justicia intenta establecer el rol que habría tenido cada uno dentro del grupo.

