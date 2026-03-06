Liberaron a la mujer que abandonó a su bebé en una vereda en Merlo

La Justicia ordenó la liberación de la mujer que abandonó a su bebé dentro de una bolsa plateada en una vereda de Merlo. El juez resolvió que continúe el proceso en libertad al considerar que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

La decisión judicial también se apoyó en que, según el magistrado, no habría existido una intención de abandonar al bebé “a su suerte”, según se pudo saber.

Entre los argumentos se señaló que la mujer lo dejó en un lugar donde suele haber concurrencia de personas y que el recién nacido estaba arropado. De hecho, fue rescatado rápidamente por una vecina que advirtió su presencia.

Además, en la resolución se contempló la situación económica de la mujer. Sin embargo, la causa continúa en investigación y el fiscal que interviene en el expediente pidió que se mantenga la detención.

La mujer había sido identificada gracias a las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se la observa caminando con una bolsa plateada y dirigiéndose hacia el lugar donde posteriormente fue hallado el bebé.

El caso ocurrió este martes al mediodía en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia, frente a un jardín maternal abandonado. Una adolescente integrante de la comisión de la sociedad de fomento del barrio fue quien encontró al recién nacido cerca de las 11.20.

En un primer momento creyó que se trataba de un perro, pero al acercarse descubrió que era un bebé. El nene estaba dentro de una bolsa, envuelto en una remera blanca, con manchas de sangre en el cuerpo y el cordón umbilical aún sin cortar.

Tras el hallazgo, los vecinos dieron aviso a la Policía y minutos después llegó una ambulancia que lo trasladó al Sanatorio San Juan Evangelista. Según pudieron constatar, el bebé tenía apenas seis horas de vida cuando fue encontrado y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría ocultado el embarazo durante meses y dio a luz pocas horas antes del abandono. La Justicia intenta determinar las circunstancias del parto y qué ocurrió en las horas previas a que el recién nacido fue dejado en la vereda.

Mientras avanza la causa, el futuro del bebé quedará bajo intervención de las autoridades que deberán definir los pasos a seguir para su resguardo.