6 de marzo de 2026 - 12:13

Rompió el vidrio de una camioneta para robarla y se quedó dormido

La hija del dueño del vehículo lo encontró al salir a trabajar y denunció que es un “conocido de la zona” que ya fue detenido varias veces.

Por Redacción Diario de Cuyo

Una vecina del barrio Belén, en Neuquén capital, salió de su casa este miércoles por la mañana para llevar a su hija a la escuela y se encontró una escena inesperada: un hombre dormía profundamente en la camioneta de su padre tras romper el vidrio para entrar.

Según relató Patricia, la dueña del vehículo, el hombre es un habitual de la zona y suele merodear por la plaza ubicada en Racedo y Gervassoni de esa ciudad.

Lo vemos siempre dando vueltas, no es la primera vez que aparece”, contó la mujer en diálogo con LM Neuquén y, sin salir de su asombro, decidió grabar un video y compartirlo en redes para visibilizar la situación. Al ver al desconocido durmiendo en la camioneta, Patricia llamó a su padre, pero no lograron despertarlo ni moverlo. “No sabíamos si tenía un arma o si podía reaccionar mal, así que llamamos a la Policía para que se encarguen ellos”, explicó.

La vecina aseguró que el hombre, de entre 30 y 35 años, rompió una ventana para entrar y habría intentado arrancar la camioneta, ya que encontraron daños en la palanca de cambios. “No entiendo cómo se quedó dormido, no sabemos si consumió algo”, agregó. Por precaución, la familia decidió quitarle la batería a la camioneta para evitar nuevos intentos de robo.

Al revisar las cámaras de seguridad, la familia comprobó que el hombre estuvo merodeando la cuadra y la plaza durante toda la noche. Incluso, intentó venderle objetos a un vecino antes de volver a la camioneta.

