Detuvieron a joven por el intento de robo a remisero y meterse a una casa en Rawson

Un hombre de 25 años fue capturado por el intento de robo del celular a un remisero y escapar entrando a un domicilio.

Ormeño quedó detenido por el intento de robo.

Compartir







Un joven de 25 años, apellidado Ormeño, abordó un auto en la esquina de Colón y Neuquén, en Rawson. Al llegar a República de Líbano y Paula Albarracín de Sarmiento cometió el intento de robo del celular al remisero.

El chofer se defendió, y el sospechoso huyó rápidamente.

Tras el intento de robo, la huida Durante su fuga, Ormeño ingresó a una vivienda en calle Colón, saltando la medianera y escapando por el fondo del domicilio.

La Policía fue alertada de inmediato y comenzó la persecución. Finalmente, capturaron al sospechoso en el patio delantero de una casa en calle Neuquén.