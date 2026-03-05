Robó en un estudio jurídico en el Centro: lo detuvieron con una computadora y cheques por sumas millonarias

Se trata de un vendedor de medias, que junto con un cómplice, entró al inmueble de un abogado, en el Centro y luego se tomó un taxi para volver con el botín.

Personal de la Brigada de Investigaciones Departamental N°2 y Motorizada N°5 son los que detuvieron al ladrón con alto prontuario.

Unos vendedores de medias vieron la oportunidad de entrar a robar a un estudio jurídico de calle Laprida, en el Centro, y lo hicieron. Se llevaron una mochila con una computadora y cheques por millones. Para volver con el botín, se tomaron un taxi, que los llevó hasta Chimbas, lo que no sabían que el conductor los iba a vender.

Los jóvenes le pidieron que los lleve hasta el Barrio San Francisco 2, allí se bajaron, sin advertir, que el chofer les había hecho un cambio de luces a un móvil de la Policía que se encontraba de frente. Los cacos se dieron a la fuga, pero uno fue atrapado. Se trata de Mario Nicolás Giménez Rivero, que tiene varios antecedentes policiales, con dos condenas efectivas en su haber.

Robo en el Centro y persecución en Chimbas El hecho comenzó a esclarecerse cuando personal policial, que realizaba tareas investigativas en las inmediaciones de la calle Patagonia, en el Barrio San Francisco 2, observó una situación sospechosa. Un remisero realizó señas de luces al móvil policial para advertir que algo extraño sucedía con sus pasajeros.

Ante la presencia de los efectivos, dos hombres descendieron del remís y emprendieron una veloz fuga a pie, arrojando las mochilas que llevaban consigo. Tras una persecución que se extendió hasta el Barrio Conjunto 12, los agentes lograron aprehender a uno de los sospechosos. Durante el escape, el individuo intentó realizar una maniobra para engañar a los uniformados: se quitó la remera para cambiar su fisonomía, pero el intento de despiste fue inútil.

8444e136-0381-41a0-9c23-e71fcd4b88de El botín secuestrado por la Policía de San Juan. Personal de la Departamental N°2 y Motorizada N°5, que trabajó en el caso, al revisar los elementos descartados, constataron que una de las mochilas pertenecía a un abogado de apellido Marengo, que tiene su estudio en la calle Laprida, en pleno centro, y que había sido víctima del robo apenas media hora antes de la detención.