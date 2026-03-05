5 de marzo de 2026 - 19:37

Atraparon a un ladrón cuando escapaba con varillas de hierro robadas

Un hombre fue detenido tras trepar un cierre perimetral y robar materiales de construcción en Chimbas. Fue condenado y declarado reincidente.

El acusado fue condenado por hurto en grado de tentativa tras ser sorprendido con varillas de hierro robadas en Chimbas.

Un intento de hurto en Chimbas terminó con un detenido luego de un rápido operativo policial. Diego Ezequiel Sarmiento Moreno fue sorprendido trasladando varillas de hierro robadas, a pocos metros de la vivienda donde habían sido sustraídas. El hecho ocurrió el pasado lunes, 2 de marzo, por la tarde y derivó en una condena de prisión efectiva en juicio abreviado.

Personal de la Brigada de Investigaciones Departamental N°2 y Motorizada N°5 son los que detuvieron al ladrón con alto prontuario. 

Efectivos policiales detectaron el robo en Chimbas cuando patrullaban la zona y observaron a los sospechosos escapar por un baldío.  

El episodio ocurrió alrededor de las 18:40 en una vivienda ubicada en calle Centenario 3742 Este, donde tres hombres treparon el cierre perimetral del inmueble y sustrajeron materiales de construcción, específicamente varillas de hierro.

La maniobra fue advertida por un vecino, quien observó a los sujetos salir del predio y aportó características físicas que permitieron orientar la búsqueda policial.

Persecución y captura a pocos metros

Con los datos aportados, personal policial realizó un patrullaje por la zona y logró localizar a tres hombres a unos 200 metros del lugar del robo, quienes transportaban varillas similares a las denunciadas como sustraídas.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, aunque solo uno fue alcanzado y reducido por los efectivos.

El detenido fue identificado como Diego Ezequiel Sarmiento Moreno, quien llevaba los materiales robados y vestía tal como lo había descripto el testigo: sin remera y con bermuda azul.

Condena en flagrancia y declaración de reincidencia

Tras la detención, se dio intervención a la UFI de Flagrancia, iniciándose el proceso judicial correspondiente. El caso se resolvió mediante juicio abreviado, donde Sarmiento fue condenado a 3 meses de prisión efectiva por hurto en grado de tentativa. Además, la Justicia dispuso la unificación de condenas, fijando una pena total de 5 meses de prisión efectiva, junto con la declaración de reincidencia y la prisión preventiva.

