Terror en Rawson: capturaron al hombre que robó a mano armada a una mujer

Días atrás, dos hombres a bordo de una motocicleta amenazaron a una mujer con un arma de fuego en Rawson y le sustrajeron su teléfono celular. La denuncia dio inicio a las tareas de investigación a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.
Tras realizar un allanamiento en un domicilio de la Villa 17 de Agosto, la Policía detuvo a un hombre identificado como Ortega. En el lugar se secuestraron las prendas de vestir y el casco que habría sido utilizados en el ilícito.
Imputación y prisión preventiva
Ortega fue imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y trasladado a la Central de Policía.
Tras la audiencia judicial, se le dictó prisión preventiva en el servicio penitenciario, mientras continúa la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.