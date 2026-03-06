6 de marzo de 2026 - 16:12

Terror en Rawson: capturaron al hombre que robó a mano armada a una mujer

La Unidad de Apoyo Investigativo de San Juan capturó a Ortega, imputado por el robo a mano armada contra una mujer.

Ortega quedó detenido por el robo a mano armada.

Días atrás, dos hombres a bordo de una motocicleta amenazaron a una mujer con un arma de fuego en Rawson y le sustrajeron su teléfono celular. La denuncia dio inicio a las tareas de investigación a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.

Tras realizar un allanamiento en un domicilio de la Villa 17 de Agosto, la Policía detuvo a un hombre identificado como Ortega. En el lugar se secuestraron las prendas de vestir y el casco que habría sido utilizados en el ilícito.

Imputación y prisión preventiva

Ortega fue imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y trasladado a la Central de Policía.

Tras la audiencia judicial, se le dictó prisión preventiva en el servicio penitenciario, mientras continúa la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

