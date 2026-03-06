Médicos sanjuaninos van a paro por 48 horas en rechazo a la política salarial

La información fue compartida por el Sindicato Médico en sus redes sociales. La medida de fuerza sumará además una jornada de movilización. Los detalles.

Luego del rechazo de los gremios docentes a la oferta salarial en el marco de paritarias en San Juan y el anuncio de paro de actividades, quienes adoptaron medidas similares fueron los miembros del Sindicato Médico, que están llamando a los médicos sanjuaninos a un paro de actividades para este mes. Además, se sumará una jornada de concentración y movilización.

Por medio de las redes sociales del gremio se hizo el llamado a paro total de actividades por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para el 18 y 19 de marzo. Caber recordar que al tratarse la salud de un servicio esencial, se deben asegurar las guardias mínimas, pero de concretarse la medida de fuerza no se cumplirá con los turnos y estudios acordados para la fecha en la órbita pública.

Además, se estableció el 26 de marzo como jornada de acción, con un paro a partir de las 10 de la mañana para concentración y movilización hasta el Centro Cívico, con intenciones de visibilizar el reclamo de los profesionales de la salud. La decisión se tomó tras la asamblea realizada este jueves por la tarde en la sede sindical, donde se expuso la situación salarial denunciando salarios congelados.

Los motivos detrás de la medida de fuerza están vinculados al rechazo de la política salarial y a las condiciones laborales que consideran en falta y que son denunciadas en reiteradas oportunidades por el Sindicato Médico en sus redes sociales. Dentro de las acciones comunicadas señalaron también que se dejará de utilizar el sistema informático por tiempo indeterminado, como parte de las medidas del plan de lucha.