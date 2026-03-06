Lluvias en San Juan: qué rutas están cortadas y cuáles se pueden transitar con precaución

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad emitió un informe actualizado sobre el estado de rutas y caminos en San Juan , donde se advierte la presencia de sectores intransitables, bajada de creciente y tramos habilitados solo con precaución.

Intensas lluvias en Los Berros: recomiendan extrema precaución por la bajada de creciente

Tras las lluvias en Sarmiento comenzó la asistencia: Los Berros, Divisadero y San Carlos, entre las zonas más complicadas

Las complicaciones se registran principalmente en los departamentos Sarmiento , Valle Fértil , Iglesia , Calingasta , Jáchal , Ullum y Pocito , donde equipos de Vialidad trabajan para restablecer las condiciones de circulación.

Uno de los departamentos más complicados es Sarmiento , donde algunas vías quedaron directamente intransitables por crecientes en badenes.

En la Ruta Provincial 351, en el tramo Divisadero – Retamito, la circulación está totalmente interrumpida debido a la creciente en un badén.

Una situación similar ocurre en la Ruta Provincial 116 (calle Mendoza Vieja) , donde también se dispuso el cierre del paso por la creciente del agua.

En tanto, la Ruta Provincial 318, entre Cañada Honda y Retamito, se encuentra transitable con precaución, ya que se registran badenes con bajada de agua sobre la calzada.

Caminos cortados en Valle Fértil

En Valle Fértil también se reportaron complicaciones importantes. La Ruta Provincial 529, correspondiente al circuito Ischigualasto, quedó intransitable debido a las lluvias.

Además, el camino hacia Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros permanece intransitable por socavones y material de arrastre generado por las precipitaciones.

Otros tramos del departamento, como la Ruta Provincial 523 (Villa San Agustín – La Majadita) y la Ruta Provincial 510 en distintos sectores, se encuentran habilitados pero con extrema precaución, mientras continúan los trabajos de mantenimiento.

Sectores con precaución en Iglesia y Calingasta

En el departamento Iglesia, varias rutas están transitables con precaución, entre ellas:

RP 405 – Rodeo / Tudcum

RP 430 – Angualasto hasta la Reserva del Parque Nacional San Guillermo

RP 436 – Talacasto

RP 420 – La Alfalfa

En todos estos sectores trabajan equipos de Vialidad para mejorar las condiciones de circulación.

Una situación similar se registra en Calingasta, donde la Ruta Provincial 406 en Tamberías se encuentra habilitada con precaución.

Otros departamentos con advertencias

En Jáchal, varias rutas presentan condiciones de circulación con precaución, entre ellas las rutas provinciales 462, 471, 441, 456, 453, 459 y 447, donde también hay maquinaria trabajando.

En Ullum, la Ruta Provincial 60, desde calle Pedro Giménez hasta el Dique Punta Negra, se encuentra transitable con precaución.

Por su parte, en Pocito se registró una situación particular: la Ruta Provincial 159, a la altura de calle 6 y RP 64 (calle Chacabuco) quedó intransitable por el hundimiento de la losa de un puente.

Para este caso, se habilitó un desvío por calle Chacabuco hacia la Ruta Provincial 155 y luego por calle Costa Canal, lo que permite retomar nuevamente la RP 159.