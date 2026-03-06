6 de marzo de 2026 - 09:42

Tras las lluvias en Sarmiento comenzó la asistencia: Los Berros, Divisadero y San Carlos, entre las zonas más complicadas

Desde Desarrollo Humano de la Municipalidad de Sarmiento brindaron detalles sobre la asistencia que vienen llevando a cabo desde la noche de este jueves, ante la gran presencia de lluvias en el departamento.

Por Redacción Diario de Cuyo

La lluvia sorprendió a Sarmiento la noche de este jueves 5 de marzo debido a la gran cantidad de agua que comenzó a caer, provocando crecientes, interrupciones en el tránsito y complicaciones edilicias en los domicilios de algunos vecinos del departamento. En diálogo con DIARIO DE CUYO, desde Desarrollo Humano del municipio brindaron detalles sobre la asistencia brindada hasta el momento.

Así quedó el camión que fue alcanzado por una crecida en Divisadero, Sarmiento.

Sarmiento: rescataron al camión que quedó varado en medio de la crecida

Maximiliano Torres, director de Desarrollo Humano, destacó que las primeras acciones se concretaron durante la noche del jueves, enfocado en la zona de Pedernal, Los Berros y San Carlos. “Fuimos testigos presenciales de lo que pasó con la cantidad de agua porque nos encontramos en Pedernal. Fue mucha agua. La gente estaba sorprendida por la cantidad de agua que bajaba en creciente”, destacó el funcionario municipal.

Hasta el momento, se asistieron a dos familias en Los Berros que habían registrado inconvenientes en sus hogares con filtraciones, sin necesidad de tener que ser evacuados. Mientras tanto, a primera hora de este viernes se recibieron requerimientos de familias en San Carlos, solicitando más que nada naylon y palos. Hasta el momento se desconoce la cantidad de hogares afectados debido a que se encuentran camino a la zona.

Las acciones tendrán continuidad durante el resto de la jornada, debido a que sigue vigente el pronóstico de lluvias en la zona.

El tránsito afectado por las fuertes lluvias en Sarmiento

Si bien no corresponde a su área de trabajo, Torres señaló que lo llamativo de la tormenta de las últimas horas no fue solo la cantidad de agua, sino la presencia de crecientes en zonas donde había tiempo no se registraba el fenómeno.

“Bajó agua donde hacía muchos años que no bajaba y hay lugares, sobre todo por el interior de Los Berros donde el agua se llevó un badén, en la zona de Calle Vieja, donde hubo un corte importante. Divisadero es la zona donde siempre tenemos problemas”, aseguró.

Las lluvias que afectaron a Los Berros y otras zonas de Sarmiento obligaron a reforzar los controles y el monitoreo del estado de las rutas, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los conductores.

Las clases en Sarmiento, decisión de cada directivo

Desde el Ministerio de Educación informaron que la realidad de cada escuela es distinta, por lo que se determinó que cada directivo tenga la potestad de suspender el dictado de clases si considera que el establecimiento no se encuentra en condiciones para la actividad.

De esta manera, el normal desarrollo de actividades o la suspensión de las mismas dependerá de las autoridades de cada establecimiento educativo.

