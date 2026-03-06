Intensas lluvias en Los Berros: recomiendan extrema precaución por la bajada de creciente

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes hubo precipitaciones en Los Berros lo que provocó complicaciones en los accesos.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Los Berros, Sarmiento, generaron complicaciones en rutas y caminos de la zona, por lo que autoridades viales emitieron un informe con recomendaciones para quienes deban circular por el lugar, ya que en ciertas partes hubo bajada de creciente y hasta calles anegadas.

Desde Vialidad Nacional – Distrito San Juan informaron que en la Ruta Nacional 153 se presentaron precipitaciones de gran intensidad que redujeron considerablemente la visibilidad en la noche del jueves. Ante esta situación, solicitaron a los conductores transitar con máxima precaución, disminuir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado entre vehículos y circular con luces bajas encendidas.

Además, advirtieron que las condiciones climáticas pueden provocar calzada resbaladiza y una visibilidad aún más reducida, lo que incrementa el riesgo al conducir. Personal del organismo se mantiene en alerta ante cualquier eventualidad en la zona afectada por el temporal.

Bajada de creciente en rutas provinciales Por su parte, desde la Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad también informaron sobre el estado en algunos caminos del departamento. En la Ruta Provincial 318, en el tramo Cañada Honda – Retamito, se registra bajada de agua sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con extrema precaución.

Una situación similar se presenta en la Ruta Provincial 351, específicamente en el badén Divisadero, donde también se detectó bajada de agua producto de las precipitaciones. Las autoridades recomendaron respetar las señales indicativas y, en lo posible, evitar transitar por estos sectores mientras continúen las condiciones climáticas adversas.