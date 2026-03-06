Sarmiento: rescataron al camión que quedó varado en medio de la crecida

Con dos máquinas de Vialidad Nacional y el municipio, lograron removerlo. El chofer había logrado salir antes que el agua subiera más.

Así quedó el camión que fue alcanzado por una crecida en Divisadero, Sarmiento.

Esta viernes, personal de Vialidad Nacional y de la Municipalidad de Sarmiento lograron acceder hasta el lugar donde anoche quedó atrapado un camionero con un vehículo de gran porte en medio de una gran crecida en la ruta nacional 153, en Divisadero. Fuentes oficiales apuntan a la imprudencia del chofer, que no se detuvo ante el paso de agua e intentó cruzar de todas maneras.

camion divisadero 603 Necesitaron dos máquinas viales para poder desenterrar el vehículo que quedó varado en medio de una potente correntada, que aunque no lo arrastró, le impedía avanzar. Al parecer el chofer consiguió bajarse y ponerse a salvo.

Este viernes lograron rescatar el camión que quedó varado en medio de una crecida en Sarmiento, a la altura de Divisadero. Anoche se viralizó el video de la emergencia, filmado por otro automovilista, pidiendo ayuda para salvar el camión y la carga que se ven en medio de un violento caudal en el baden de Divisadero, a 7km del Distrito de Los Berros, a 29 km del cruce con RN 40 al oeste.

Un camión quedó varado en medio de una crecida en el departamento Sarmiento, en San Juan.