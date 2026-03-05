5 de marzo de 2026 - 21:05

En Jáchal se capacitó a los productores para mejorar la calidad del membrillo

Esta actividad en el departamento Jáchal fue organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, del Ministerio de Producción.

Los productores de Jáchal participaron de un jornada de capacitación sobre membrillo.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario, del Ministerio de Producción, organizó una jornada técnica sobre cosecha y acopio destinada a productores y estudiantes del departamento Jáchal. La actividad incluyó prácticas a campo y abordaje de problemáticas sanitarias como la carpocapsa y la mosca de los frutos, plagas que la provincia combate con diferentes acciones.

Con el objetivo de optimizar la producción y fortalecer la cadena del membrillo en la región, se llevó a cabo una capacitación técnica en el departamento Jáchal organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

La capacitación a productores de Jáchal incluyó trabajo de campo y abordaje de diferentes temáticas.

La jornada se desarrolló en la Finca de Santos Vega, ubicada sobre calle San Martín, en Villa Mercedes, y convocó a productores locales y estudiantes vinculados al sector agropecuario, quienes participaron activamente de las actividades teóricas y prácticas.

La instancia formativa estuvo a cargo de un destacado equipo técnico integrado por el Técnico Agropecuario Ricardo Rivero; la Ingeniera Agrónoma Georgina Lémole, del INTA Iglesia; y los ingenieros agrónomos Celina Alvo y Elio Lucero, ambos profesionales de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos.

Temas de la capacitación en Jáchal

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales como los criterios de cosecha, manejo poscosecha y condiciones óptimas de acopio, aspectos determinantes para garantizar la calidad comercial e industrial del fruto.

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue el abordaje de las principales problemáticas sanitarias que afectan al cultivo. En tal sentido, se realizó una práctica a campo para la identificación de daños provocados por carpocapsa y mosca de los frutos, dos de las plagas más perjudiciales para la producción. Como parte de las estrategias de manejo integrado, se presentaron alternativas sustentables, entre ellas la liberación de biocontroladores para el control de la mosca de los frutos.

Colaboradores en la actividad en Jáchal

La actividad de capacitación de productores contó con la colaboración de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos y del INTA, consolidando un trabajo articulado entre organismos técnicos y el sector productivo. Estuvo presente también el director de Desarrollo Agropecuario, ingeniero Leonardo Storneolo, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas: "Acompañar al sector con herramientas técnicas concretas es fundamental para mejorar la productividad y competitividad del membrillo jachallero, una producción emblemática para nuestra región".

