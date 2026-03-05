Proyecto Juan: con el trabajo en la huerta los chicos con consumo problemático refuerzan su rehabilitación

Un grupo de entre 12 a 15 varones que realizan sus tratamientos en la casa convivencial Proyecto Juan, dependiente de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, trabajó durante todo el verano en un proyecto de huerta con plantines de temporada.
Los chicos realizaron la siembra y ya están cosechando lechuga, acelga, rabanito, zanahoria y los últimos ejemplares de melones que, en este caso, se aprovecharon en sus comidas diarias, para repartir en otros espacios vinculados al organismo oficial y hasta para convidar a sus vínculos cercanos.
Esta actividad en la huerta implica no sólo el aprender a usar las herramientas necesarias para el trabajo de preparación del suelo y la siembra, sino también hacer tareas de riego, mantenimiento y limpieza de malezas en el predio, entre otras labores propias de la tierra.
Beneficios de la huerta en Proyecto Juan
Acompañados a diario por operadores socioterapéuticos y por personal de los equipos técnicos profesionales, los chicos con problemas de adicción llevan a cabo estas acciones que sirven no sólo para diagramar e incorporar una rutina en sus tratamientos sino además para trabajar y reforzar otros aspectos fundamentales del proceso de rehabilitación como la responsabilidad, la constancia y el compromiso para obtener resultados, la importancia de la espera, el valor del esfuerzo, entre otros.
Daniela Merlo, responsable de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, dijo que ‘La huerta permite conectar el cuerpo con la tierra y trabajar con las manos regula la ansiedad, ordena pensamientos y favorece el sentido de presencia. Hacer esta tarea en grupo fortalece vínculos, promueve la cooperación y da noción de pertenencia’, sostuvo.
En términos terapéuticos, Merlo dijo que la huerta simboliza lo que sucede internamente: remover la tierra es revisar la historia, sacar malezas es identificar consumos y conductas dañinas, abonar es incorporar recursos saludables, y sostener el cuidado cotidiano es elegir, día a día, una vida posible. ‘Una huerta no sólo produce alimentos; produce confianza, autoestima y proyecto. Es la metáfora viva de que siempre se puede volver a empezar’, sostuvo Merlo
Aspectos clave de Proyecto Juan
La Comunidad Terapéutica Proyecto Juan, ubicada en Santa Lucía, es un centro residencial público dedicado a la contención, rehabilitación e inserción social de personas con adicciones, ofreciendo un enfoque integral que incluye tratamiento de desintoxicación, deshabituación, talleres de oficios y actividades deportivas para fomentar la autonomía.
Modelo terapéutico. Se basa en el acompañamiento las 24 horas por parte de un equipo profesional (coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos) y operarios socioterapéuticos.
Objetivo. Ayudar a los residentes a superar el consumo de drogas, desarrollar habilidades laborales (ej. carpintería con pallets) y fortalecer el autoestima.
Tratamiento. Incluye internación con diversas etapas que integran la terapia, el deporte, la música, la educación y el trabajo, con el fin de preparar a la persona para su reinserción en la sociedad.