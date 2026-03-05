Proyecto Juan: con el trabajo en la huerta los chicos con consumo problemático refuerzan su rehabilitación

Un grupo de varones que convive como parte del tratamiento por consumo problemático en Proyecto Juan , dependiente del Ministerio de Familia , trabaja en la huerta no sólo para obtener productos para consumo sino para abordar otros aspectos del proceso de rehabilitación. Esto se da en un contexto donde crecen las consultas por esta problemática en la provincia.

Un grupo de entre 12 a 15 varones que realizan sus tratamientos en la casa convivencial Proyecto Juan, dependiente de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, trabajó durante todo el verano en un proyecto de huerta con plantines de temporada.

Los chicos realizaron la siembra y ya están cosechando lechuga, acelga, rabanito, zanahoria y los últimos ejemplares de melones que, en este caso, se aprovecharon en sus comidas diarias, para repartir en otros espacios vinculados al organismo oficial y hasta para convidar a sus vínculos cercanos.

Esta actividad en la huerta implica no sólo el aprender a usar las herramientas necesarias para el trabajo de preparación del suelo y la siembra, sino también hacer tareas de riego, mantenimiento y limpieza de malezas en el predio, entre otras labores propias de la tierra.

Los trabajos en la huerta de Proyecto Juan implicó hasta la preparación de la tierra para realizar la siembra.

Acompañados a diario por operadores socioterapéuticos y por personal de los equipos técnicos profesionales, los chicos con problemas de adicción llevan a cabo estas acciones que sirven no sólo para diagramar e incorporar una rutina en sus tratamientos sino además para trabajar y reforzar otros aspectos fundamentales del proceso de rehabilitación como la responsabilidad, la constancia y el compromiso para obtener resultados, la importancia de la espera, el valor del esfuerzo, entre otros.

Daniela Merlo, responsable de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, dijo que ‘La huerta permite conectar el cuerpo con la tierra y trabajar con las manos regula la ansiedad, ordena pensamientos y favorece el sentido de presencia. Hacer esta tarea en grupo fortalece vínculos, promueve la cooperación y da noción de pertenencia’, sostuvo.

En términos terapéuticos, Merlo dijo que la huerta simboliza lo que sucede internamente: remover la tierra es revisar la historia, sacar malezas es identificar consumos y conductas dañinas, abonar es incorporar recursos saludables, y sostener el cuidado cotidiano es elegir, día a día, una vida posible. ‘Una huerta no sólo produce alimentos; produce confianza, autoestima y proyecto. Es la metáfora viva de que siempre se puede volver a empezar’, sostuvo Merlo

Aspectos clave de Proyecto Juan

La Comunidad Terapéutica Proyecto Juan, ubicada en Santa Lucía, es un centro residencial público dedicado a la contención, rehabilitación e inserción social de personas con adicciones, ofreciendo un enfoque integral que incluye tratamiento de desintoxicación, deshabituación, talleres de oficios y actividades deportivas para fomentar la autonomía.

Modelo terapéutico. Se basa en el acompañamiento las 24 horas por parte de un equipo profesional (coordinadores, trabajadores sociales, psicólogos) y operarios socioterapéuticos.

Objetivo. Ayudar a los residentes a superar el consumo de drogas, desarrollar habilidades laborales (ej. carpintería con pallets) y fortalecer el autoestima.

Tratamiento. Incluye internación con diversas etapas que integran la terapia, el deporte, la música, la educación y el trabajo, con el fin de preparar a la persona para su reinserción en la sociedad.