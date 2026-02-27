Consumos problemáticos en San Juan: las altas terapéuticas crecieron un 170% y las recaídas se mantienen bajas

Un comunicado del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano revela que el 10% de quienes concluyen el tratamiento, recae. Abrirán nuevos centros de día.

La provincia cuenta con el Programa de Prevención de Recaídas, que sumara nuevos centros para tratar consumos problemáticos

Según un comunicado del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano basado en registros de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, el 2025 cerró con un hito estadístico en cuanto a las adicciones en San Juan: 97 personas obtuvieron su alta terapéutica, lo que representa un incremento del 170% respecto a los 36 egresos registrados en 2024.

Sin embargo, el dato que más resalta en el informe oficial es la eficacia del proceso a largo plazo. Solo 1 de cada 10 personas que logran el alta experimenta una recaída. Para estos casos, la provincia cuenta con el Programa de Prevención de Recaídas, un esquema de seguimiento constante diseñado para que el retorno al consumo no sea visto como un punto final, sino como una instancia revisable del proceso de cura.

Consumos problemáticos: Recaída no es fracaso Una persona con recaída en los consumos es quien, luego de haber recibido el alta terapéutica o de haber sostenido un período significativo de abstinencia, vuelve a consumir y necesita reiniciar el proceso de tratamiento. No se considera en recaída a quien asiste a una evaluación, inicia un abordaje y lo abandona reiteradamente, o que retoma un tratamiento inconcluso como parte de una medida judicial, sin rumbo claro, continuidad ni compromiso.

Desde la dirección del área explicaron que es fundamental no estigmatizar la vuelta al consumo después de un tratamiento. "La recaída no se considera un 'fracaso', sino una parte posible del proceso de recuperación", señalaron las autoridades.

Factores como la falta de una red de apoyo afectivo, la ausencia de referentes o entornos sociales donde el consumo está normalizado son los principales disparadores de riesgo. Por ello, el enfoque sanjuanino no se limita a la abstinencia, sino a la reinserción social: se fomenta que los pacientes terminen sus estudios secundarios y se capaciten en oficios para construir un proyecto de vida sólido.