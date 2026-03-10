Un alfil de Orrego abrió el debate sobre el reemplazo de los lemas y sugirió unas primarias no obligatorias

El jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo , dejó abierta una nueva alternativa dentro del debate por la reforma electoral que impulsa el gobernador Marcelo Orrego : un sistema similar a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero sin la obligatoriedad del voto.

La idea surgió durante una entrevista en el programa Data Fina, que conduce el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón, en la que el funcionario analizó el proyecto enviado a la Cámara de Diputados para derogar la Ley de Lemas —el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD)— y planteó posibles mecanismos para ordenar las internas partidarias.

“En lo personal me gustan las PASO”, afirmó Colombo. Sin embargo, propuso revisar uno de sus rasgos centrales: “La característica de obligatorias podría suprimirse. Podría ser una primaria abierta, donde la gente, si quiere votar, acompañe y vote”.

Según explicó, ese esquema funcionaría como una instancia voluntaria de participación ciudadana para dirimir candidaturas dentro de los partidos o frentes electorales. Colombo, fundador de ACTUAR, tiene una voz en la Legislatura a través del diputado provincial Gustavo Usin, del monobloque que lleva el nombre del partido municipal.

El funcionario defendió el proyecto que envió el Ejecutivo provincial como una base mínima para iniciar la discusión legislativa. La iniciativa establece la derogación del sistema de lemas y, en principio, propone volver a las internas cerradas de los partidos.

Pero Colombo aclaró que el objetivo es que la Cámara introduzca mejoras. "El gobernador manda la base: derogar los lemas y proponer un sistema para reemplazarlos. Después los diputados tienen todo el derecho a ampliarlo, mejorarlo o agregar complementos”, sostuvo.

El asesor remarcó que la eliminación de la Ley de Lemas responde a un compromiso de campaña del actual gobierno y a una convicción política. “Nunca nos gustó ese sistema. Fue una trasnochada del gobierno anterior creyendo que le traía beneficios. No creemos que sea democrático ni que profundice la transparencia del resultado”, afirmó.

Colombo insistió en que el debate electoral debe centrarse en la demanda social de mayor transparencia y no en la conveniencia de los partidos. “La política no puede estar para solucionar los problemas de los políticos; tiene que solucionar los problemas de la gente”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el sistema de lemas permitía que candidatos menos votados terminaran ganando por la suma de sublemas, algo que —según dijo— debilitaba la legitimidad del resultado.

“Una ley con un resultado transparente y legítimo le da mucha más fuerza a la democracia”, aseguró.

También consideró que las primarias abiertas —aunque no necesariamente obligatorias— podrían servir para ordenar las disputas internas y evitar fracturas dentro de los espacios políticos. “Cuando vos das herramientas para competir dentro del mismo partido o frente, evitás que muchos queden afuera y terminen rompiendo o armando espacios nuevos”, explicó.

El funcionario también reconoció que otros aspectos del sistema electoral quedarán abiertos a discusión, como la implementación de la boleta única papel. Aunque recordó que el oficialismo ha respaldado ese modelo a nivel nacional, advirtió que su aplicación en elecciones provinciales podría generar dificultades logísticas.

“Hay que pensar que en una elección provincial se vota gobernador, diputados, intendentes y concejales. Si hay muchas listas, la boleta única se agranda muchísimo”, explicó. Por eso, insistió en que será la Legislatura la que deberá evaluar las distintas alternativas y alcanzar consensos.