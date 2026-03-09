Orrego impulsa el potencial de San Juan ante inversores en Nueva York en el inicio del "Argentina Week"

El gobernador de San Juan , Marcelo Orrego, inició una intensa agenda oficial en la ciudad de Nueva York al participar de un almuerzo de trabajo estratégico en el marco de " Argentina Week ". El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo de las Américas.

El mandatario sanjuanino expuso en un panel especializado sobre las diversas oportunidades de inversión y desarrollo que ofrece la provincia al capital internacional.

Esta actividad representa un importante paso para el crecimiento económico de San Juan, ya que permite posicionar a la provincia de manera directa ante un selecto grupo de empresarios norteamericanos asociados a la organización.

La jornada contó con una presencia institucional de alto impacto, encabezada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , quien acompañó a una nutrida comitiva de gobernadores integrada además de Orrego , por Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Gustavo Sáenz de Salta, Claudio Vidal de Santa Cruz, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro, Alfredo Cornejo de Mendoza, Ignacio Torres de Chubut y Juan Pablo Valdés de Corrientes.

En este marco de cooperación federal, cada mandatario tuvo la oportunidad de disertar sobre sectores clave para la economía regional, tales como la energía, la minería y la agroforestoindustria, buscando atraer el interés de los mercados externos y fortalecer el diálogo con el sector privado.

Qué remarcó Orrego

En su discurso, Orrego destacó la solidez de la economía sanjuanina, subrayando que la minería representa más del 80% de las exportaciones, aunque resaltó la diversidad de su matriz productiva. También posicionó a la provincia como el epicentro del cobre y las energías limpias en el país. Destacó que "de las 10 minas de cobre que existen en la Argentina, 6 se encuentran en la provincia de San Juan", y detalló que el territorio concentra el 74% de la exploración de este mineral en relación al total nacional.

A la par, vinculó esta riqueza mineral con la sustentabilidad y la transición energética, señalando que "somos el primer productor de energía renovable de la Argentina. Más del 50% de los paneles solares se encuentran instalados en la provincia de San Juan", aprovechando los más de 300 días de radiación solar para responder a los desafíos ambientales actuales.

Además, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la seguridad jurídica y el clima de inversión actual, resaltando el impacto del RIGI y la estabilidad fiscal en el país. El mandatario definió la construcción de credibilidad como un factor determinante para atraer capitales: "la confianza se da en el gramo y se pierde el kilo. Y lo que está generando la Argentina hacia el mundo es confianza, y eso es lo más importante de todo", resaltó.

Finalmente, expresó que "Argentina es una gran familia, es un avión que en este momento lo conduce el Presidente. Si al Presidente le va bien, nos va a ir bien a todos", concluyendo con una invitación abierta a los inversores para trabajar en conjunto por el desarrollo provincial.

Cómo sigue la agenda del Consejo de las Américas

El evento fue presidido por Susan Segal, una figura de gran reconocimiento internacional en el ámbito de los negocios y las relaciones diplomáticas del hemisferio occidental. Su rol actual como puente entre los gobiernos de la región y el empresariado estadounidense otorgó al almuerzo un carácter de alta relevancia institucional, facilitando un foro de alto nivel para las metas de desarrollo de San Juan.

Esta misión en Nueva York, que se extenderá hasta el jueves 12 de marzo, marca el inicio de una serie de actividades que contarán también con la presencia del Presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.

El Consejo de las Américas, organización anfitriona fundada por David Rockefeller en 1963, tiene como misión fundamental promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en todo el continente. Esto habla de la importancia de que San Juan presente sus ventajas competitivas en un espacio diseñado para el diálogo entre líderes públicos y privados sobre temas económicos y sociales.

Tras concluir las exposiciones en el panel, la comitiva oficial tenía previsto cerrar las actividades de la jornada con una recepción formal en el Consulado Argentino en Nueva York.