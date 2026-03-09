Amilcar Dobladez cuestionó el paro médico y dijo que fue anunciado solo por redes sociales

El ministro de Salud de San Juan , Amilcar Dobladez, se refirió al paro de 48 horas anunciado por el Sindicato Médico de San Juan , previsto para el 18 y 19 de marzo, y aseguró que la medida fue comunicada de manera informal a través de redes sociales, sin una presentación formal ante la Subsecretaría de Trabajo .

El funcionario señaló que la decisión genera preocupación en el sistema sanitario y entre los pacientes que ya tienen turnos programados. “Esto genera angustia y no es gratuito. Mucha gente tiene programadas cirugías o estudios para esa fecha” , expresó en declaraciones a la prensa.

Dobladez explicó que la medida sorprendió al Gobierno provincial, ya que el viernes estaba prevista una reunión con representantes del gremio en el Ministerio de Hacienda, en el marco de una mesa de negociación que continúa abierta.

"Fue una sorpresa el viernes en la mañana cuando vimos una publicación del sindicato médico anunciando un paro por 48 horas. Fue publicado en redes sociales, pero no se presentó nada en la Secretaría de Trabajo", afirmó.

Según indicó el ministro, durante el encuentro con los representantes sindicales se escucharon distintos planteos, principalmente vinculados a la cuestión salarial.

En ese marco, el Gobierno provincial presentó una propuesta de incremento del 5% para marzo. “Manifiestan que se ha congelado el sueldo del personal de salud, lo cual no es así porque se ha ofrecido un aumento del 5% para marzo y continúan recibiendo otros incrementos”, sostuvo.

Dobladez aseguró además que, en los últimos años, los salarios del sector sanitario se ubicaron por encima del índice inflacionario. “El índice de inflación está superado en el sueldo del personal de salud, ampliamente, por lo cual no está congelado”, remarcó.

El funcionario agregó que también se analizan otros temas laborales planteados por el gremio, como los pases de personal entre distintos regímenes laborales y la situación de trabajadores contratados.

Aumento de la demanda en el sistema público

Por último, el ministro destacó el trabajo del personal sanitario y señaló que el sistema público enfrenta actualmente un fuerte incremento en la demanda de atención.

"Hoy tenemos un aumento de la demanda del 60% en los centros de salud respecto a 2023, y ese esfuerzo lo está sosteniendo el personal de salud todos los días", concluyó.