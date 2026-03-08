Rawson tendrá su propio "RIGI" con incentivos para atraer inversiones y apuntalar un polo logístico minero

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Régimen de Incentivo Municipal para las Inversiones (RIMI) , una herramienta que busca atraer empresas, generar empleo y consolidar el desarrollo industrial del departamento. La iniciativa cuenta con amplio respaldo político en el cuerpo legislativo y todo indica que será aprobada sin sobresaltos, lo que permitirá poner en marcha una especie de “RIGI a escala municipal” con beneficios tributarios y facilidades administrativas para quienes inviertan en el departamento.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo rawsino, no solo tiene el acompañamiento del oficialismo sino también de sectores aliados dentro del Concejo, entre ellos el espacio del dirigente Mauricio Ibarra y el sector referenciado en el exgobernador José Luis Gioja. Con esa mayoría asegurada, la ordenanza tiene el consenso político necesario para convertirse en una de las principales apuestas económicas del municipio. "Estamos construyendo reglas claras, previsibilidad y una planificación a largo plazo para que el sector privado pueda desarrollarse con confianza en nuestro departamento", dijo Munisaga a DIARIO DE CUYO.

La propuesta establece un marco normativo para fomentar la radicación de empresas y ordenar el crecimiento productivo , con foco en el desarrollo de parques industriales, áreas industriales, polos logísticos y plantas de energías renovables dentro del ejido municipal. Según la iniciativa, el objetivo es fortalecer la matriz productiva local y posicionar a Rawson como un nodo estratégico dentro del sistema económico del Gran San Juan.

Munisaga presentó la iniciativa como una decisión estructural para el desarrollo del departamento. "Estamos dando un paso histórico para el crecimiento de Rawson. Queremos que más empresas elijan invertir aquí, que se generen nuevas oportunidades de trabajo y que nuestros vecinos crezcan junto a un modelo productivo moderno y sustentable", sostuvo el jefe comunal.

Uno de los ejes centrales del régimen es integrar a Rawson a la cadena de valor de la minería sanjuanina . Si bien el departamento no posee yacimientos dentro de su territorio, el municipio considera que su ubicación y su infraestructura lo convierten en un espacio ideal para radicar empresas proveedoras de bienes y servicios para la actividad minera .

En ese marco, la ordenanza plantea explícitamente la necesidad de desarrollar polos logísticos e industriales que acompañen el crecimiento del sector minero en la provincia, promoviendo la instalación de empresas vinculadas a la logística, la tecnología y la producción industrial asociada.

La estrategia apunta a que Rawson funcione como un centro de operaciones para proveedores mineros, aprovechando su cercanía con el área metropolitana y las principales rutas de transporte. "Rawson tiene una ubicación estratégica dentro del Gran San Juan y enormes potencialidades para el desarrollo industrial, logístico y energético. Con este régimen buscamos generar las condiciones necesarias para atraer inversiones y consolidar al departamento como un polo productivo clave para la provincia", expresó el intendente.

El RIMI contempla importantes incentivos fiscales municipales para quienes decidan invertir en el departamento. Entre ellos se incluyen exenciones totales o parciales de diversas tasas y contribuciones, como las vinculadas a servicios sobre inmuebles, habilitaciones comerciales, inspecciones de seguridad e higiene, derechos de construcción y trámites administrativos.

Estos beneficios podrán extenderse hasta por 20 años, siempre que las empresas cumplan con los compromisos de inversión, desarrollo productivo y generación de empleo establecidos por el municipio.

Uno de los aspectos que el Ejecutivo busca destacar es que los incentivos no solo se aplicarán a las nuevas inversiones, sino que podrán alcanzar a la totalidad de las operaciones de las empresas radicadas, incluyendo las actividades que ya venían desarrollando en el departamento. Con ese esquema, el municipio intenta beneficiar tanto a las compañías que lleguen como a las que ya están instaladas y decidan ampliar sus proyectos.

El régimen también apunta a simplificar y agilizar los trámites administrativos vinculados a la radicación y funcionamiento de emprendimientos productivos. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Económico, que tendrá a su cargo la evaluación de proyectos, la coordinación con organismos provinciales y nacionales y la administración de los beneficios promocionales.

Además, el municipio creará un Registro Municipal de Parques Industriales, Áreas Industriales, Polos Logísticos y Plantas de Energía Renovable, donde se registrarán las empresas radicadas, la infraestructura disponible y los beneficios otorgados.