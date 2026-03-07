Detuvieron a un delincuente con frondoso prontuario acusado de robar en una vivienda en Capital

Los uniformados lograron dar con el sujeto que sustrajo varios elementos de una casa de la Capital

Un hombre de 28 años fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Central de la Policía de San Juan, acusado de protagonizar un robo en una vivienda del departamento Capital. El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero, cuando delincuentes sustrajeron equipos informáticos, una tablet, cargadores de telefonía y otros elementos de valor del interior de una casa.

Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso. Según informaron fuentes policiales, las pesquisas incluyeron el análisis de cámaras de seguridad del domicilio, lo que permitió identificar al presunto autor del ilícito.

Como resultado del operativo, los investigadores lograron detener a Olmos, de 28 años, quien fue localizado en un domicilio ubicado en Villa Fleury, en Rawson. Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron diversos elementos relacionados con la causa, los cuales fueron posteriormente reconocidos por la víctima como parte de los objetos robados.