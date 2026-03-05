Rescatan serpientes, gecos, aves y arañas en un operativo contra el tráfico de fauna

El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y personal de Fauna en los departamentos Capital y Pocito.

En el marco de un operativo conjunto realizado en los departamentos Capital y Pocito, personal de la Brigada de Investigación Rural, la Unidad Rural 4 y agentes de Fauna llevaron adelante un procedimiento contra el tráfico ilegal de animales silvestres. Como resultado, se logró rescatar una importante cantidad de especies autóctonas que se encontraban en cautiverio.

Durante el procedimiento se recuperaron 19 serpientes de distintas especies —entre ellas lampalagua, yarará grande, pitón bola y falsa coral—, además de 39 gecos de diversos tamaños y 11 arañas. También fueron rescatadas 32 aves autóctonas, entre las que se encontraban rey del bosque, chamuchín, canario, agapornis, diamantes, benteveo, loica, zorzal negro, jilgueros, corbatita, tero, boquense, diucas y mixto.

Asimismo, los efectivos secuestraron 28 jaulas de distintos tamaños y cinco armas de aire comprimido —cuatro cortas y una larga— utilizadas presuntamente para la captura de animales.

Cuatro personas fueron notificadas por infracción a los artículos 335° y 336° del Código de Faltas y Convivencia de Pocito, así como a las leyes 941-R y 606-L. La intervención quedó a disposición del 1° Juzgado de Faltas y del Juzgado de Faltas de Conciliación de Pocito.