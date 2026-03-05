Hospital Rawson: detuvieron a una mujer por hacerse pasar por enfermera

Una mujer de 37 años fue detenida en el Hospital Rawson luego de presentarse como personal de salud. La Policía inició un procedimiento de flagrancia por el delito de usurpación de título.

Insólito en San Juan: se hizo pasar por médica en el Hospital Rawson y terminó detenida

Una situación insólita se registró en el Hospital Rawson, donde una mujer de 37 años fue detenida por la Policía luego de hacerse pasar por personal médico dentro del centro de salud. El hecho derivó en un procedimiento de flagrancia tras detectarse la presunta usurpación de título, delito contemplado en el artículo 247 del Código Penal.

La aprehendida fue identificada con el apellido Vega, quien se encontraba dentro del hospital y había manifestado ser parte del personal sanitario, lo que generó inconvenientes con un médico del establecimiento y despertó sospechas entre los trabajadores del lugar.

Usurpación de título en el Hospital Rawson Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió cuando personal del hospital advirtió inconsistencias en la identidad y funciones que decía cumplir la mujer, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Ante la situación, se dio aviso a la Policía y al sistema judicial, activándose un procedimiento para determinar la veracidad de la identidad profesional que la mujer aseguraba tener.

El Ayudante Fiscal, Dr. Germán Cuk, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, al considerar que el hecho encuadraría en el delito de usurpación de título.