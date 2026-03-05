Trató de revocar la prisión preventiva el acusado de intento de femicidio en Santa Lucía, pero seguirá preso

El hombre acusado de haber atacado brutalmente a su expareja en Santa Lucía e intentar matarla frente a una de sus hijas seguirá en prisión preventiva . Esta semana se realizó una audiencia de impugnación en la que la defensa de Maximiliano Exequiel Alé buscó revertir la medida cautelar que lo mantiene detenido, pero el planteo fue rechazado por la Justicia .

Rescatan serpientes, gecos, aves y arañas en un operativo contra el tráfico de fauna

El pedido fue presentado por el defensor oficial Germán Riveros , quien intentó que se dejara sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre el imputado. Sin embargo, el fiscal Daniel Galvani sostuvo la postura del Ministerio Público Fiscal y pidió que se mantenga la detención. Finalmente, el juez Benedicto Correa escuchó a ambas partes y resolvió que Alé continúe preso mientras sigue la investigación penal en su contra.

El caso se investiga como un intento de femicidio ocurrido en el departamento Santa Lucía y que generó gran conmoción en la zona de Villa Río San Juan .

De acuerdo a lo expuesto en la causa por la fiscal de CAVIG Florencia Pons y la ayudante fiscal Victoria Salinas, el violento episodio ocurrió el lunes 2 de febrero dentro de la vivienda de la víctima . Alé, de 31 años, había mantenido una relación con la mujer, aunque llevaban unos tres meses separados.

Según la investigación, la ruptura se dio en un contexto marcado por situaciones de violencia de género que no habían sido denunciadas previamente. En ese marco, el acusado le habría advertido a la mujer: “Si no sos mía, no vas a ser de nadie”, una amenaza que tiempo después se materializaría en el ataque .

Días antes del hecho, el hombre se ofreció a realizar arreglos en el techo de la casa de la víctima tras los daños provocados por las lluvias. Ese motivo permitió que volviera a ingresar a la vivienda donde ella vive con sus hijos.

Los celos desataron el brutal ataque

El ataque se desató cuando la mujer descansaba junto a uno de los niños y fue despertada por una notificación en su celular. Alé habría reaccionado con furia al ver el mensaje, comenzó a insultarla por celos y se lanzó sobre ella con un arma blanca con la aparente intención de matarla.

La víctima logró escapar en medio de la agresión y salió a la calle para pedir ayuda. Vecinos acudieron rápidamente y dieron aviso a la Policía. Posteriormente, los médicos constataron que presentaba más de 30 heridas entre cortes, golpes y otras lesiones compatibles con un ataque extremadamente violento.

Tras recibir atención médica y contención psicológica, la mujer logró recuperarse y fue dada de alta, encontrándose fuera de peligro.

Alé solo pudo estar unas horas prófugo

Después del ataque, el acusado escapó y permaneció prófugo durante varias horas. Su captura se produjo en el barrio Hualilán 2, en Rawson, luego de que una familia llamara al 911 al advertir la presencia de un desconocido durmiendo en el fondo de su vivienda.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron al sospechoso acostado sobre un colchón y cubierto con una manta. Al identificarlo, detectaron que presentaba cortes en las manos y manchas oscuras en el calzado. Tras verificar sus datos con la Comisaría 5ª, confirmaron que se trataba del hombre buscado por el ataque en Santa Lucía.

Inicialmente, el juez Sergio López Martí ordenó que el acusado quedara detenido con prisión preventiva por el plazo de un año en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras se desarrolla la investigación por homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género, es decir, intento de femicidio.

Con la reciente resolución del juez Correa tras la audiencia de impugnación, esa medida cautelar continuará vigente y Alé seguirá alojado en el Penal de Chimbas mientras avanza la causa judicial.