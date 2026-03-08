Victoria Villarruel pasó por San Juan tras no conseguir vuelos desde Mendoza

La vicepresidenta realizó una escala inesperada en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento luego de participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Un fuerte operativo de seguridad acompañó su breve paso por la provincia.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un sorpresivo paso por San Juan durante la tarde del domingo, cuando debió modificar su itinerario de regreso a Buenos Aires por falta de disponibilidad de vuelos desde Mendoza.

La titular del Senado venía de participar de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, pero al momento de regresar a la capital del país su comitiva debió trasladarse por vía terrestre hasta San Juan para poder tomar un vuelo.

Escala inesperada en el aeropuerto de San Juan La llegada de la vicepresidenta se produjo cerca de las 17 horas en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la zona de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, San Juan, Argentina.

Su presencia activó rápidamente un amplio operativo de seguridad en la terminal aérea. En el despliegue participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Bomberos y el Grupo de Acción Motorizada (GAM), quienes custodiaron el perímetro durante la estadía de la funcionaria.

De la Vendimia al vuelo hacia Buenos Aires Villarruel había llegado a Mendoza el viernes y aterrizó en la Cuarta Brigada Aérea, donde fue recibida por autoridades del gobierno provincial. Allí participó de las actividades tradicionales de la Vendimia, entre ellas el Carrusel.