8 de marzo de 2026 - 23:50

Victoria Villarruel pasó por San Juan tras no conseguir vuelos desde Mendoza

La vicepresidenta realizó una escala inesperada en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento luego de participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Un fuerte operativo de seguridad acompañó su breve paso por la provincia.

La vicepresidenta Victoria Villarruel pasó por San Juan de manera inesperada tras no conseguir vuelos desde Mendoza. Hubo un fuerte operativo de seguridad en el aeropuerto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel pasó por San Juan de manera inesperada tras no conseguir vuelos desde Mendoza. Hubo un fuerte operativo de seguridad en el aeropuerto.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó un sorpresivo paso por San Juan durante la tarde del domingo, cuando debió modificar su itinerario de regreso a Buenos Aires por falta de disponibilidad de vuelos desde Mendoza.

Leé además

victoria villarruel destaco el valor de la vitivinicultura en el desayuno de coviar: es un sello premium del pais

Victoria Villarruel destacó el valor de la vitivinicultura en el desayuno de Coviar: "Es un sello premium del país"
Coviar.

Desayuno de Coviar: con fuerte presencia política y empresarial, se realizó el tradicional evento en Mendoza

La titular del Senado venía de participar de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, pero al momento de regresar a la capital del país su comitiva debió trasladarse por vía terrestre hasta San Juan para poder tomar un vuelo.

Escala inesperada en el aeropuerto de San Juan

La llegada de la vicepresidenta se produjo cerca de las 17 horas en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la zona de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, San Juan, Argentina.

Su presencia activó rápidamente un amplio operativo de seguridad en la terminal aérea. En el despliegue participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Bomberos y el Grupo de Acción Motorizada (GAM), quienes custodiaron el perímetro durante la estadía de la funcionaria.

De la Vendimia al vuelo hacia Buenos Aires

Villarruel había llegado a Mendoza el viernes y aterrizó en la Cuarta Brigada Aérea, donde fue recibida por autoridades del gobierno provincial. Allí participó de las actividades tradicionales de la Vendimia, entre ellas el Carrusel.

Tras completar los trámites de embarque en San Juan y bajo estrictas medidas de seguridad, la vicepresidenta y su equipo abordaron el vuelo rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, dando por finalizado un breve pero llamativo paso por la provincia.

La inesperada presencia de Villarruel sorprendió a los pasajeros y trabajadores del aeropuerto, quienes se encontraron con el fuerte despliegue policial que acompañó su escala antes de despegar hacia su destino final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Victoria Villarruel

Victoria Villarruel respondió las críticas internas en LLA: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar"

Javier Milei y Victoria Villarruel.

Así fue el tenso reencuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso

El gobernador Marcelo Orrego publicó un mensaje en sus redes dirigido a las mujeres.

El mensaje de Marcelo Orrego por el 8M: "Sigamos abriendo caminos para que cada una tenga más oportunidades"

rawson tendra su propio rigi con incentivos para atraer inversiones y apuntalar un polo logistico minero

Rawson tendrá su propio "RIGI" con incentivos para atraer inversiones y apuntalar un polo logístico minero