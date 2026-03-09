Ranking sanjuanino 2025 en Diputados: la que más habló, los que casi no dijeron nada y el debut de los nuevos

El segundo año de la gestión de Javier Milei fue particularmente intenso en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina . A lo largo de 2025 se registró el período ordinario de mayor actividad legislativa en un año electoral desde 2017: hubo una decena de sesiones especiales, dos en minoría, tres informativas, una de homenaje, una preparatoria, dos extraordinarias en febrero y otra en diciembre.

En ese contexto, el recinto acumuló 1.149.895 palabras pronunciadas entre febrero y diciembre, según el relevamiento anual elaborado por el medio especializado Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa. El conteo incluye, por ejemplo, las tres exposiciones del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, que sumaron 41.556 palabras durante sus visitas al Congreso.

Pero más allá de los grandes números del recinto, el informe también deja datos curiosos al mirar distrito por distrito. En el caso de San Juan , el reparto de palabras entre sus diputados mostró contrastes muy marcados: desde intervenciones extensas hasta silencios casi totales. La más destacada es Nancy Picón que encabezó el rankink de palabras.

El dato más llamativo es sobre la bloquista disidente María de los Ángeles Moreno , integrante del bloque Producción y Trabajo, quien directamente no habló en todo el año . Su nombre aparece entre los legisladores que no pronunciaron discursos durante las sesiones.

No estuvo muy lejos el diputado peronista Jorge Chica , del bloque Unión por la Patria. Durante todo 2025, Chica pronunció apenas una palabra en el recinto , repitiendo exactamente el mismo registro que ya había tenido en 2024. Es decir, en dos años consecutivos su participación oral en las sesiones fue mínima.

El resto de la representación sanjuanina mostró niveles de participación muy dispares. El peronista Walberto Allende, también de Unión por la Patria, acumuló 300 palabras durante el año legislativo. Su compañera de bancada, la exministra provincial Fabiola Aubone, registró una intervención mayor, con 818 palabras pronunciadas en el recinto.

En el otro extremo aparece la diputada orreguista Picón, del bloque Producción y Trabajo, quien fue la legisladora sanjuanina más activa en el uso de la palabra, con 6.969 palabras a lo largo del año. Por su parte, el libertario José Peluc, representante de La Libertad Avanza, sumó 333 palabras en sus intervenciones durante las sesiones.

Los nuevos diputados que llegaron en diciembre

El mapa sanjuanino en la Cámara baja cambió tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. El 10 de diciembre asumieron tres nuevos representantes: el peronista Cristian Andino (Unión por la Patria), el orreguista Carlos Jaime (Producción y Trabajo) y el libertario Abel Chiconi (La Libertad Avanza). En los pocos días de actividad parlamentaria que quedaron de 2025, solo dos de ellos hablaron. Andino acumuló 550 palabras en poco tiempo, mientras que Jaime apenas registró 3 palabras. En tanto, Chiconi no intervino en el recinto durante ese breve período.