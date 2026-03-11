11 de marzo de 2026 - 13:53

Manuel Adorni por el viaje de su esposa: "Vengo a deslomarme y quería que ella me acompañara"

Aseguró que fue invitada por Presidencia y que ella tenía igual una actividad en Estados Unidos y que volverá en vuelo de línea. "No le sacamos un peso al Estado"

Por Redacción Diario de Cuyo

El jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió a los cuestionamientos públicos sobre la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.

Argumentó que fue invitada por Presidencia "Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", dijo el jefe de Gabinete. Adorni, en declaraciones a A24, explicó el trasfondo de su presencia. "No suelo contestar sobre temas personales, pero mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para viajar a Nueva York el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje de Nueva York, yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe, por lo tanto la presidencia le invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe".

"Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad es que era mi deseo que mi mujer me acompañe. Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad".

"No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar” afirmó y luego contó que Angeletti volvería en un vuelo de línea y señaló que la comida allá la pagaba él y la habitación es la suya.

