Publicaron un nuevo ranking de gobernadores: en qué lugar quedó Marcelo Orrego

El ranking de gobernadores de marzo dejó un líder inédito y cuatro opositores reprobados. La tabla que elabora desde hace casi 6 años la consultora CB Global Data a partir de 24 encuestas simultáneas: cada mandatario es evaluado por sus vecinos en sus provincias y a partir de la imagen positiva se ordenan los resultados.
El último sondeo incluyó 24.616 casos en total: fueron entre 969 y 1.207 por distrito, relevados entre el 1 y el 5 del mes, con un margen de error de +/- 2,9% a 3,3%. En paralelo, la firma que dirige el analista Cristian Buttié presentó un ranking federal de intendentes, con la misma lógica: eligió uno por provincia y tuvieron que calificarlo sus vecinos.
En la tabla de gobernadores la sorpresa la dio Claudio Poggi, el dirigente de San Luis que va por su segundo mandato escalonado: primero gestionó cuatro años la provincias aliado a los hermanos Rodríguez Saá y luego los enfrentó, como referente local de Juntos por el Cambio. En la última elección legislativa, no presentó lista y llamó a votar a los candidatos de Javier Milei.
Como suele explicar Clarín, los mandatarios locales tienen mejor imagen en sus territorios que los políticos nacionales. Una prueba de esto es que 20 de los 24 gobernadores evaluados terminaron con más apoyos que rechazos. ¿Quiénes fueron los cuatro opositores que reprobaron?
Ranking de gobernadores: los 8 de arriba
En este contexto de buenos números, Poggi fue el mejor, con 58,5% de imagen positiva. Segundo, por nada, quedó Marcelo Orrego, de San Juan (+ 58%). Y el podio lo completó el peronista Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con + 56,7%.
Completaron, con muy buenos números:
4° Hugo Passalacqua (Provincial, Misiones): + 55,3%.
5° Raúl Jalil (PJ, Catamarca): + 54%.
6° Ignacio Torres (PRO, Chubut): + 53,7%.
7° Martín Llaryora (PJ, Córdoba): + 53,5%.
8° Gustavo Sáenz (PJ, Salta): + 53,2%.
Ranking de gobernadores: los 8 del medio
La parte del medio de la tabla también muestra a gobernadores con buen balance de imagen. Todos tienen más valoración positiva que negativa y superan los 50 puntos de apoyo.