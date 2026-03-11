Publicaron un nuevo ranking de gobernadores: en qué lugar quedó Marcelo Orrego

El ranking de gobernadores de marzo dejó un líder inédito y cuatro opositores reprobados. La tabla que elabora desde hace casi 6 años la consultora CB Global Data a partir de 24 encuestas simultáneas: cada mandatario es evaluado por sus vecinos en sus provincias y a partir de la imagen positiva se ordenan los resultados.

Un alfil de Orrego abrió el debate sobre el reemplazo de los lemas y sugirió unas primarias no obligatorias

Orrego participó en la apertura de Argentina Week en Nueva York junto al presidente Milei

El último sondeo incluyó 24.616 casos en total: fueron entre 969 y 1.207 por distrito , relevados entre el 1 y el 5 del mes, con un margen de error de +/- 2,9% a 3,3%. En paralelo, la firma que dirige el analista Cristian Buttié presentó un ranking federal de intendentes, con la misma lógica: eligió uno por provincia y tuvieron que calificarlo sus vecinos.

En la tabla de gobernadores la sorpresa la dio Claudio Poggi, el dirigente de San Luis que va por su segundo mandato escalonado: primero gestionó cuatro años la provincias aliado a los hermanos Rodríguez Saá y luego los enfrentó, como referente local de Juntos por el Cambio. En la última elección legislativa, no presentó lista y llamó a votar a los candidatos de Javier Milei.

Como suele explicar Clarín, los mandatarios locales tienen mejor imagen en sus territorios que los políticos nacionales. Una prueba de esto es que 20 de los 24 gobernadores evaluados terminaron con más apoyos que rechazos. ¿Quiénes fueron los cuatro opositores que reprobaron?

En este contexto de buenos números, Poggi fue el mejor, con 58,5% de imagen positiva. Segundo, por nada, quedó Marcelo Orrego , de San Juan (+ 58%) . Y el podio lo completó el peronista Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con + 56,7%.

ranking gobernadores2026

Completaron, con muy buenos números:

4° Hugo Passalacqua (Provincial, Misiones): + 55,3%.

5° Raúl Jalil (PJ, Catamarca): + 54%.

6° Ignacio Torres (PRO, Chubut): + 53,7%.

7° Martín Llaryora (PJ, Córdoba): + 53,5%.

8° Gustavo Sáenz (PJ, Salta): + 53,2%.

Ranking de gobernadores: los 8 del medio

La parte del medio de la tabla también muestra a gobernadores con buen balance de imagen. Todos tienen más valoración positiva que negativa y superan los 50 puntos de apoyo.

9° Carlos Sadir (UCR, Jujuy): + 52,4%.

10° Rolando Figueroa (Provincial, Neuquén): + 52,2%.

11° Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos): + 52%.

12° Claudio Vidal (Provincial, Santa Cruz): + 51,7%.

13° Maximiliano Pullaro (UCR, Santa Fe): + 51,4%.

14° Alfredo Cornejo (UCR, Mendoza): + 51,1%.

15° Sergio Ziliotto (PJ, La Pampa): + 50,8%.

16° Leandro Zdero (UCR, Chaco): + 50,4%.

Ranking de gobernadores: los 8 de abajo

El fondo de la tabla se puede partir en dos. Hay cuatro gobernadores que quedaron en el lote de abajo pero mantiene el plus de tener saldo positivo de imagen.

Los que tienen balance a favor:

17° Juan Pablo Valdés (UCR, Corrientes): + 50,2% y - 42,6%.

18° Gildo Insfrán (PJ, Formosa): + 50% y - 48,1%.

19° Elías Suárez (Provincial, Santiago del Estero): + 49,5% y - 31,2%.

20° Jorge Macri (PRO, CABA): + 48,6% y - 47,9%.