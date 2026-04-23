    • 23 de abril de 2026 - 19:54

    Otro gesto de apoyo: Javier Milei confirmó que acompañará a Adorni en el Congreso

    El presidente Javier Milei aseguró que estará en el parlamento el día que el jefe de Gabinete haga su informe de gestión.

    Javier Milei dijo que acompañará a Manuel Adorni al Congresopara su informe de gestión.&nbsp;

    Javier Milei dijo que acompañará a Manuel Adorni al Congreso para su informe de gestión. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Javier Milei celebró la decisión judicial que volvió a poner en vigencia la reforma laboral.

    Javier Milei sobre la vigencia de la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento del país"
    Manuel Adorni y Bettina Angeletti, en una imagen de diciembre de 2021. 

    La fiscalía pidió que archiven la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

    "Sí, claro, voy a ir", dijo Milei ante la pregunta de si asistirá al informe de Adorni en el Congreso. "No tenga duda, voy a ir a la exposición de Manuel. Sí, obvio", remarcó.

    "Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", siguió el Presidente, a quien le consultaron sobre las posibles preguntas que le formulen a Adorni sobre las causas judiciales que afronta.

    "Manuel dará las respuestas que correspondan. Está trabajando la Justicia, tranquila, y se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos", añadió en diálogo con el canal de streaming Neura.

    En la entrevista, Milei también habló sobre la economía, después de que el Indec difundiera la última actualización del EMAE, que expuso una fuerte caída de la actividad económica en febrero.

    "Si tomamos el EMAE desestacionalizado, punta contra punta, a diciembre del 23 estamos 11 por ciento arriba", dijo sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica, que para el segundo mes de 2026 arrojó una baja del 2,6% con respecto a enero y del 2,1% interanual.

    Hizo el comentario cuando respondía sobre la reunión que el jefe de Estado mantuvo este jueves con Peter Thiel, dueño de Palantir. "Fue una reunión maravillosa. Es un anarcocapitalista, entonces está muy interesado en cómo es ser Presidente siendo anarcocapitalista. Ustedes saben que yo filosóficamente anarcocapitalista", dijo Milei.

    "Thiel entiende que no se va de un momento a otro, como un switch, al anarcocapitalismo. Uno tiene una situación inicial y tiene que tratar de que se vaya pareciendo más" al anarcocapitalismo, sostuvo. "Él estaba al tanto de estos logros, me preguntó detalles. Me hizo la pregunta más interesante, que es cómo se sostiene esto en el tiempo".

    Al retomar el hilo sobre economía, dijo: "Mientras que los libros de texto dicen que el ajuste es recesivo, este ajuste es expansivo. Eso genera mucha inquietud, mucho interés académico. De hecho, en muchas universidades del mundo se está discutiendo el caso. Si uno baja el gasto, el ajuste es expansivo".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el gobierno les prohibio a los periodistas acreditados el ingreso a la casa rosada

    El Gobierno les prohibió a los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada

    como votaran los senadores por san juan la eliminacion de las paso que propone javier milei

    Cómo votarán los senadores por San Juan la eliminación de las PASO que propone Javier Milei

    El presidente Javier Milei impulsa la eliminación de las PASO, entre otras modificaciones.

    El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma electoral: todos los detalles

    Javier Milei cayó varias posiciones en el ranking de presidentes de Latinoamérica.  

    Javier Milei cayó en el ranking regional de presidentes: se ubica entre los peor valorados de Latinoamérica