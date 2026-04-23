Otro gesto de apoyo: Javier Milei confirmó que acompañará a Adorni en el Congreso

Javier Milei confirmó este jueves que acompañará a Manuel Adorni el día que el jefe de Gabinete dé su informe de gestión en el Congreso . El Presidente, además, habló de la situación judicial del exvocero, investigado por sus viajes y departamentos. "Dará las respuestas que correspondan", lo apoyó ante de que vaya al parlamento el próximo miércoles.

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"Sí, claro, voy a ir", dijo Milei ante la pregunta de si asistirá al informe de Adorni en el Congreso. "No tenga duda, voy a ir a la exposición de Manuel. Sí, obvio", remarcó.

"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", siguió el Presidente, a quien le consultaron sobre las posibles preguntas que le formulen a Adorni sobre las causas judiciales que afronta.

"Manuel dará las respuestas que correspondan. Está trabajando la Justicia, tranquila, y se van cumpliendo todos los pasos. Nosotros estamos muy tranquilos", añadió en diálogo con el canal de streaming Neura.

En la entrevista, Milei también habló sobre la economía, después de que el Indec difundiera la última actualización del EMAE, que expuso una fuerte caída de la actividad económica en febrero.

"Si tomamos el EMAE desestacionalizado, punta contra punta, a diciembre del 23 estamos 11 por ciento arriba", dijo sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica, que para el segundo mes de 2026 arrojó una baja del 2,6% con respecto a enero y del 2,1% interanual.

Hizo el comentario cuando respondía sobre la reunión que el jefe de Estado mantuvo este jueves con Peter Thiel, dueño de Palantir. "Fue una reunión maravillosa. Es un anarcocapitalista, entonces está muy interesado en cómo es ser Presidente siendo anarcocapitalista. Ustedes saben que yo filosóficamente anarcocapitalista", dijo Milei.

"Thiel entiende que no se va de un momento a otro, como un switch, al anarcocapitalismo. Uno tiene una situación inicial y tiene que tratar de que se vaya pareciendo más" al anarcocapitalismo, sostuvo. "Él estaba al tanto de estos logros, me preguntó detalles. Me hizo la pregunta más interesante, que es cómo se sostiene esto en el tiempo".

Al retomar el hilo sobre economía, dijo: "Mientras que los libros de texto dicen que el ajuste es recesivo, este ajuste es expansivo. Eso genera mucha inquietud, mucho interés académico. De hecho, en muchas universidades del mundo se está discutiendo el caso. Si uno baja el gasto, el ajuste es expansivo".