El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este viernes archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni , por presunta malversación de caudales públicos, tras la denuncia originada por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

La fiscalía pidió que archiven la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

La investigación se inició el 11 de marzo de 2026, luego de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había sido trasladada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento “Argentina Week” . Según la denuncia, la presencia de Angeletti no respondía a un cargo oficial ni actividad institucional, sino a motivos personales, lo que, a criterio del denunciante, constituiría un uso indebido de fondos públicos según el artículo 260 del Código Penal.

La fiscalía a cargo de la Dra. María Alejandra Mángano llevó adelante diversas medidas probatorias: se solicitó documentación a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se analizaron los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y los informes de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas de crédito corporativas.

Dentro de las claves expuestas en la resolución se destaca que, según la información oficial, Bettina Julieta Angeletti no formó parte formal de la comitiva presidencial, por lo que no fue necesaria una autorización administrativa particular para su traslado. En el Gobierno respondieron que la Resolución 104/26 constituyó la comitiva, incluyendo a Adorni pero no a Bettina Julieta Angeletti, que viajó como invitada del Poder Ejecutivo. El juez consideró que para este tipo de invitaciones “no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorizase su traslado en la aeronave presidencial” y no implicó erogación alguna para el Estado Nacional .

El informe técnico sobre el Boeing 757-200 ARG01 indicó que la aeronave tiene capacidad para 39 plazas y que, en el tramo de Buenos Aires a Miami el 6 de marzo de 2026, viajaron solamente 12 pasajeros, incluyendo Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti. En el tramo siguiente, Miami-Nueva York, volaron 14 pasajeros.

La fiscalía también analizó los gastos de alojamiento y viáticos. El área de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete informó que no se registraron viáticos a nombre de Bettina Julieta Angeletti ni gastos extra en la tarjeta de crédito oficial de la Jefatura. Las facturas de hoteles (Trump National Doral en Miami y The Langham en Nueva York) fueron emitidas a nombre de Adorni y pagadas con la tarjeta corporativa, en habitaciones dobles sin cargos diferenciales.

Adorni regresó al país en un vuelo comercial el 14 de marzo de 2026, pasaje que fue abonado con fondos estatales en calidad de funcionario autorizado. Se comprobó que no hubo ningún ticket adquirido a nombre de Bettina Julieta Angeletti por la agencia estatal.

Fuentes judiciales esgrimieron que “sin impulso fiscal, no se puede hacer otra cosa que archivar la causa”. Los abogados que defendieron a Adorni fueron Matías Ledesma y Eial Rosenzvit, ambos integrantes del Estudio Ledesma.

El pedido de la fiscalía

Ayer se conoció que la fiscal Mangano había recomendado el archivo de la causa. Entre sus fundamentos, sostuvo que “el uso cuestionado de la aeronave presidencial fue en el marco de una misión oficial debidamente autorizada, siendo dicho medio de transporte uno de los recursos logísticos propios del Estado para el cumplimiento de funciones institucionales”. Asimismo, marcó que “no se detectó desvío del propósito original de los fondos públicos”.

Al darse a conocer el llado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó una captura de la resolución hecha por Rafecas y escribió: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”. Minutos después, el presidente Javier Milei citó esa publicación y dijo “esto empieza a ponerse lindo”. Se trata del primer fallo favorable sobre un funcionario nacional que consigue el Gobierno desde que asumió la nueva conducción del Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques a la cabeza.

Esto no implica que la situación judicial del ministro coordinador esté resuelta. El juez federal Ariel Lijo concentra dos causas que lo involucran. Una en la que se averigua si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en el vínculo entre Manuel Adorni y el periodista Marcelo Grandío. La otra es la que más avances ha tenido: se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su crecimiento patrimonial desde que asumió como funcionario nacional. Las pesquisas de ambos asuntos están delegados al fiscal federal Gerardo Pollicita.

El último dato conocido en esta última causa es que el funcionario gastó en efectivo un total de USD 8.874 como pago para alojamiento durante un viaje junto a su esposa Bettina Angeletti y su familia a Aruba para recibir el Año Nuevo de 2025.

Según información aportada a la fiscalía federal de Pollicita, la estadía en la isla caribeña, que incluyó alojamiento en dos hoteles —uno de ellos con régimen todo incluido—, se pagó íntegramente mediante una entrega personal de efectivo en una agencia de viajes de Buenos Aires. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa mientras los investigadores intentan reconstruir todos sus movimientos financieros.