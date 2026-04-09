El viaje de Manuel Adorni: los pasajes costaron 10.000 dólares y una de las reservas está a nombre de la Jefatura de Gabinete

Los pasajes de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti del vuelo de regreso de Nueva York luego de participar en la “Argentina Week 2026” costaron 10.000 dólares. Es información que le llegó a la Justicia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
El viaje de Adorni y su esposa
El pasaje de Adorni fue emitido el 24 de febrero en el asiento 1G sin equipaje por un monto de 4.910,35 dólares. Su reserva está asociada a jefatura.com.ar.
El pasaje de Angeletti fue emitido un día después, en el asiento 1C con dos valijas. Costó 5.154,55 dólares. Ambos asientos están en primera clase y volaron de regreso a Buenos Aires por Delta el 14 de marzo.
La investigación judicial
La documentación fue presentada ante la Justicia a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga quién financió los gastos de la esposa del jefe de Gabinete después de que se incorporara a la comitiva oficial junto al presidente Javier Milei.
La investigación, que tramita en el juzgado federalde Ariel Lijo, busca determinar si el jefe de Gabinete y su pareja cuentan con el respaldo financiero para afrontar los gastos. Esto deberá contrastarse con los ingresos de Adorni, que cuenta con un salario público que estuvo congelado durante dos años, y de Angeletti, que es dueña de una consultora.
En ese contexto, el vuelo a Nueva York se sumó a otros gastos que despertaron interrogantes como los más de 4.800 dólares que costó el viaje en avión privado a Punta del Este y las operaciones inmobiliarias alrededor de una casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá, un departamento de Parque Centenario y otro en Caballito.
La polémica pública inició luego de que se conociera que Adorni había invitado a su pareja a formar parte de la comitiva oficial que acompañó al presidente a Nueva York para participar en la “Argentina Week”. En aquel entonces, el funcionario había dicho que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su “compañera de vida”.
La frase generó críticas en las redes sociales, mientras en paralelo se difundió un video inédito del jefe de Gabinete y su familia donde se los ve subir a un avión privado rumbo a Punta del Este en el fin de semana largo de Carnaval.
A esos episodios se incorporó una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió que una casa en un barrio privado de lujo estaba a nombre de la esposa del jefe de Gabinete y acusó un “desproporcionado incremento patrimonial” por parte de Adorni y su familia tras su desembarco a la función pública.
Cerca del entorno del ministro coordinador rechazaron todas las acusaciones y aseguraron que todo estará explicado cuando se conozca su última declaración jurada, que se publicará a fines de mayo.