Manuel Adorni se refirió a su trabajo en EEUU: "La palabra no debió ser deslomarse"

Manuel Adorni volvió a referirse a la polémica alrededor de su viaje a Nueva York en el que incluyó a su esposa, Bettina Angeletti . Puntualmente, el jefe de Gabinete hizo un posteo en redes sociales acerca de la entrevista que le brindó a Eduardo Feinmann en A24, en la cual reconoció la presencia de su mujer y dijo que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y, por eso, necesitaba estar con su “compañera de vida”.

El hecho escaló en las últimas 48 horas al punto en que toda la plana mayor del Gobierno, incluidos Javier y Karina Milei, salieron a respaldarlo. De fondo también aparece un viaje que el funcionario realizó con Angeletti a Punta del Este en avión privado.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores” , escribió Adorni en X.

Y agregó: “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

“Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie”, continuó.

Y cerró agradeciendo a todos los funcionarios que lo apoyaron: “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

Más temprano, la plana mayor del Gobierno salió en defensa del ministro coordinador y uno de los primeros en dar su mensaje fue el presidente Javier Milei: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”.

También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó: "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos“.

Además, se sumaron nombres como el de Sandra Pettovello, Luis “Toto” Caputo, Diego Santilli, Luis Petri y Martín Menem que postearon mensajes en sus redes sociales. Otro de los que expresó su apoyo fue el asesor Santiago Caputo, quien escribió: "No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

En diversos sectores del Ejecutivo coinciden en un detalle: el apoyo a Adorni no se gestó a través de un pedido explícito en el grupo del Gabinete, pero ayudó que diferentes personas de relevancia dentro del Gobierno comenzaran a publicar sus mensajes en las redes. “Fue una suerte de efecto cascada”, afirman desde un campamento libertario; mientras que en otro agregan: “Fue más espontáneo de lo que se dice. Arrancó Sandra [Pettovello] y se fueron sumando poco a poco”.

En efecto, una de las primeras en salir a bancar marcadamente a Adorni esta mañana fue la ministra de Capital Humano. “Siempre juntos!”, reza el posteo, el cual está acompañado de una foto que se sacaron previo a una ceremonia en Casa Rosada. Quienes conversaron con ella en las últimas horas explican que la ministra decidió ser una de las primeras en salir con un apoyo debido a “diferentes operaciones que sufrió en el pasado”.

El ministro coordinador es una de las personas con las que mejor se lleva Pettovello de todo el Gabinete y lo pondera particularmente. Cree que el repudio y la polémica que se generó en los medios y las redes es desmedida en relación al hecho en sí.

Esto parece ser una lectura general al interior del Gabinete. No creen equivocada la invitación de la esposa de Adorni al avión presidencial y tampoco creen repudiable la utilización del taxi aéreo para ir y volver a las playas uruguayas. Aun así, reconocen que todo el episodio se podría haber manejado con mayor prolijidad.

“Era declarar mejor el martes [en la primera entrevista que dio ante A24] y tomarse un Buquebus semanas atrás. No hizo nada grave”, lo justifica un ministro. “Creemos que hubo una botoneada y que, además, las primeras declaraciones de Manuel no ayudaron. Pero ahora toca bancar porque nos puede pasar a cualquiera”, explicó otro integrante de las reuniones de Gabinete a Infobae.