Denuncia contra Manuel Adorni por llevar a su esposa en viaje oficial

La denuncia contra Manuel Adorni generó una nueva polémica política luego de que el abogado Gregorio Dalbon lo acusara de presunta malversación de fondos públicos . El planteo judicial apunta a la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York , lo que podría implicar un uso indebido de recursos del Estado.

Manuel Adorni por el viaje de su esposa: "Vengo a deslomarme y quería que ella me acompañara"

La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal y, tras el sorteo correspondiente, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°3 , a cargo del juez Daniel Rafecas .

Según el escrito presentado por Dalbon, el actual jefe de Gabinete habría utilizado el avión presidencial para trasladar a su esposa a la ciudad de Nueva York , en el marco de un viaje oficial. La presentación sostiene que la cónyuge del funcionario no tenía funciones institucionales ni actividades oficiales que justificaran su presencia en la comitiva .

El abogado argumentó que la utilización de recursos públicos para fines personales podría constituir un delito de malversación de fondos , previsto en el artículo 260 del Código Penal . En ese sentido, planteó que los bienes del Estado solo pueden emplearse para tareas vinculadas al ejercicio de la función pública .

Dalbon también cuestionó públicamente la explicación del funcionario y señaló que el hecho de necesitar acompañamiento personal no justificaría el uso de recursos oficiales . “ La función pública es una elección, no una obligación ”, sostuvo el letrado al referirse al caso.

La polémica por el uso de recursos públicos

De acuerdo con la información difundida, el propio Adorni habría reconocido en medios que la presencia de su esposa en el vuelo no estaba vinculada a tareas oficiales, sino a una decisión personal durante el viaje.

Si la investigación confirma esa situación, podría considerarse una utilización indebida de bienes del Estado, ya que el avión presidencial está destinado exclusivamente al traslado del Presidente y de funcionarios en actividades oficiales.

El caso abre así un nuevo frente judicial y político, ya que el expediente deberá determinar si hubo o no un uso irregular de recursos públicos en el traslado de la comitiva.

En paralelo, la denuncia se suma a las tensiones políticas que atraviesa el Gobierno, donde los viajes oficiales y el uso de bienes estatales suelen estar bajo fuerte escrutinio público y judicial.