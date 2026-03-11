Javier Milei asistió a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile

El presidente Javier Milei llegó durante la madrugada de este miércoles a Chile para participar de la ceremonia de asunción del mandatario José Antonio Kast , con quien el argentino tiene una relación de afinidad desde antes de que ambos arribasen al poder.

Así, se extiende el grupo de mandatarios regionales que se ubican en el espectro del centro hacia la derecha con el que el libertario busca contrarrestar la influencia de su par brasileño Lula da Silva .

La ceremonia que se celebró al mediodía y no estuvo exenta de particularidades. Kast invitó al senador brasileño, Flavio Bolsonaro, que es uno de los principales candidatos de la oposición a Lula para competir contra él en las elecciones presidenciales que se desarrollarán este año. Ese gesto hizo que el Planalto comunicara ayer que Lula no iría a Chile y que en su lugar asistiría su canciller Mauro Vieyra.

Es una historia que rima parecido a lo que sucedió en diciembre de 2023 con Javier Milei , que invitó a la ceremonia a su amigo Eduardo Bolsonaro. Aquello fue un aviso de cómo sería el vínculo posteriormente: a más de dos años de coincidir como jefes de Estado, todavía no han mantenido encuentros bilaterales y solo se saludan de manera protocolar en cumbres multilaterales.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro es el principal candidato de la derecha para las elecciones de octubre, en las que Lula participará para su cuarto mandato presidencial a sus 80 años. Los medios brasileños han amanecido este miércoles publicando la encuesta de Meio/Ideia, una de las más conocidas del país, en la que Lula figura con un empate técnico respecto a Flávio y el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas .

El senador bolsonarista está subiendo en los estudios de opinión pública a raíz de diferentes sucesos que complican a Lula. En los últimos días, la agenda estuvo cooptada por el escándalo de un banquero que involucra a ministros del Supremo Tribunal de Justicia, algunos designados por Lula. También hay un caso que involucra a Fabio Luís Lula da Silva, hijo del actual mandatario, por estar presuntamente implicado en una red de desvío de fondos. Y en todo ese contexto, el impacto de la guerra en Medio Oriente también tuvo su correlación con cierta sensación de inestabilidad en los precios de los combustibles.

Es por eso que en el gobierno brasileño cayó mal la decisión de Kast de llevar a su principal oponente para los comicios de los próximos meses. La decisión de declinar su invitación a Santiago de Chile se conoció el mismo día en que la Casa Rosada, a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), le otorgó un estatus de refugiado a Joel Borges Correa, un bolsonarista condenado por el intento de golpe a Lula años atrás.

“¿Qué esperar de Milei? No esperamos nada", comentan altísimas fuentes de la administración brasileña. El vínculo entre ambas administraciones está roto, algo que ya se había plasmado en la decisión de la diplomacia de Brasil de no asistir más a la Argentina en la administración de la Embajada en Caracas. En la Casa Rosada no descartan que hoy pueda existir una foto entre Milei y el mayor de los Bolsonaro.

Milei habló ayer por la mañana en el foro Argentina Week en Nueva York y se retiró rápidamente para poder viajar a Santiago de Chile y asistir a tiempo a la ceremonia de investidura. Estaba en agenda una reunión bilateral horas antes del inicio del acto, pero la Oficina del Presidente Electo (OPE) comunicó que Kast no podía estar por compromisos de agenda. A días de haber ganado los comicios el año pasado, el chileno viajó a Buenos Aires para mantener su primera actividad internacional en la Casa Rosada, lo cual habla de la afinidad que se puede esperar de ambas administraciones para los próximos años.

El traspaso de mando de Kast

La ceremonia reunó a más de 1.150 invitados, entre ellos jefes de Estado, altas autoridades internacionales y figuras clave del panorama nacional. La llegada de Kast a La Moneda, con prioridad en lo que ha llamado un “gobierno de emergencia”, responde a un escenario “complejo de administrar”, según ha adelantado su equipo, con el combate a la delincuencia y la recuperación del rumbo económico como ejes inmediatos.

Kast pasó su última jornada como presidente electo en el Palacio Cousiño de Santiago, donde sostuvo reuniones bilaterales con líderes como el rey Felipe VI de España, Daniel Noboa de Ecuador o Rodrigo Paz de Bolivia. Durante la tarde de ayer se completaron los encuentros con delegaciones latinoamericanas y, en paralelo, su equipo finalizó los preparativos de la ceremonia y del discurso con el que, según su entorno, buscará reforzar la noción de “gobierno de emergencia” prometida durante su campaña.

El traspaso de poderes es el noveno desde el regreso de la democracia en Chile y se celebró en el Salón de Honor del Senado, en el Congreso Nacional de Valparaíso, siguiendo una tradición iniciada en 1826. El acto comenzó a las 12:00 para luego avanzar hacia la entrega de la piocha de O’Higgins —máximo emblema de la presidencia en Chile— y la banda presidencial. Antes, a las 08:00, el presidente saliente, Gabriel Boric, se tomó la tradicional foto de despedida con su gabinete en el Patio de Los Naranjos de La Moneda, y luego emprenderá viaje a Valparaíso para la ceremonia.

Durante el acto participaron más de 200 diputados y senadores recién juramentados, junto con representantes de la Corte Suprema, jefes de las Fuerzas Armadas, presidentes de partidos políticos y los familiares directos de ambos presidentes. Estuvieron presentes dignatarios como el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Bolivia, Luis Arce; y los mandatarios de Ecuador, Paraguay y Uruguay, aunque se registrarán notorias ausencias, incluyendo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Al finalizar el protocolo principal, Kast recibió el traspaso formalizado por la lectura del decreto del Tribunal Calificador de Elecciones, y, acompañado por Boric y la nueva presidencia del Senado —definida la mañana de ese mismo miércoles—, protagonizó el acto central del cambio de mando.