11 de marzo de 2026 - 13:20

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile, con Javier Milei entre los mandatarios invitados

En tanto que no se realizó la reunión bilateral por "problemas de agenda" dijeron desde La Moneda. El mandatario argentino regresa esta tarde al país.

milei - kast 1103
Redacción Diario de Cuyo

José Antonio Kast ya gobierna oficialmente el país trasandino luego de la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso de Valparaíso. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia luego de su gira por Estados Unidos. El mandatario argentino llegó a Santiago en la noche del martes junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, para asistir a la asunción de su par chileno.

Estaba planeada también una reunión bilateral previa a la ceremonia de traspaso de mando, pero se canceló a último momento por "temas de agenda". Se espera que por la tarde regrese a Buenos Aires antes de emprender un nuevo viaje, esta vez con destino a España.

Milei saludó a Kast y a su esposa, María Pía Adriasola, en su llegada a la ceremonia de traspaso en el Congreso Nacional. También se fotografió sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y su mujer.

Con la asunción de Kast, Chile da un rotundo giro a la derecha, tras cuatro años de un gobierno orientado a la izquierda de la mano de Gabriel Boric quien hoy traspasó el mando al dirigente ultraconservador y liberal en lo económico.

Kast llega a La Moneda con el 55 por ciento de los votos, lo que lo convierte en el presidente más votado de la historia de Chile. La participación de Milei busca reforzar su excelente vínculo con Kast de cara a una alianza regional de gobiernos de derecha.

