La UIA calificó las críticas de Javier Milei a la industria como un "agravio injusto" para quienes producen

Tras las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en contra de la industria nacional, e n las que criticó duramente al presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, y a Javier Madanes Quintanilla, de Aluar , la Unión Industrial Argentina ( UIA ) manifestó su profundo malestar y preocupación ante las que consideró expresiones injustas e infundadas por parte del mandatario.

Martín Rappallini, de la UIA: "Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes"

Mediente un comunicado de prensa, la entidad que preside Martín Rappallini destacó que esos dichos distorsionan el rol que desempeñó y desempeña el sector industrial en la historia económica y social del país.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a “aquellos que defienden la industria nacional” -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país", remarcó la entidad.

Además, manifestó que “a lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”. “Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional. Por eso, cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.

Milei realizó las declaraciones durante el discurso que ofreció ante cientos de empresarios en el Argentine Week, que se está desarrollando durante esta semana en Nueva York. Rappallini y otros industriales participan del evento y estaban presentes durante su discurso, por lo que el malestar fue inmediato. Por eso, y a pesar de que ya había publicado un comunicado pidiendo “respeto” al Gobierno la semana pasada, la entidad volvió a expresarse.

Javier Milei volvió a confrontar con el sector empresarial en un encendido discurso. Con un tono tajante y desafiante, el presidente aseguró que no cederá ante las presiones y que su objetivo es terminar con la "Argentina corrupta".

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, expresó la entidad, al tiempo que planteó que “las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino”.

Y siguió: “Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”. De todas maneras, culmina el comunicado, desde la UIA mantienen la “vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.

Las declaraciones de Milei no sorprendieron en el mundo empresario aunque volvieron a generar molestia. El Presidente volvió a referirse a Rocca y Quintanilla como “empresarios prebendarios” que se beneficiaron durante años de un sistema de protección estatal.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, dijo Milei durante su exposición y agregó: “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”, afirmó. “Pero tenemos enfrente gente mala y además creativa para el mal”.

“Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, la Argentina corrupta”, dijo Milei en la sede del JP Morgan, entre otros cuestionamientos.