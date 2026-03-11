11 de marzo de 2026 - 13:20

El nuevo SUV accesible de Renault que podría llegar a la Argentina

Por Redacción Diario de Cuyo

Renault presentó el Bridger Concept, un prototipo que anticipa un nuevo SUV compacto pensado para mercados emergentes. El modelo adelanta un futuro vehículo de producción que formará parte de la estrategia global de la marca para expandirse fuera de Europa en los próximos años.

La automotriz francesa lo mostró como parte de su nueva ofensiva internacional, que contempla el lanzamiento de varios modelos destinados a regiones como América Latina, India y otros mercados en crecimiento.

image
El Rombo prepara una ofensiva en el segmento low cost. Foto: Renault.

Un SUV chico con estética de 4x4

El Bridger se posicionará dentro del segmento de los SUV compactos, con una longitud inferior a los cuatro metros. Sin embargo, el diseño busca transmitir una imagen robusta y aventurera, más cercana a la de un todoterreno.

Entre los rasgos más llamativos aparecen:

  • Gran despeje del suelo
  • Protecciones plásticas en la carrocería
  • Pasarruedas marcados
  • Rueda de auxilio colgada en el portón trasero

Ese último detalle es poco común en este tipo de vehículos y refuerza su estilo off-road.

El concept también anticipa un interior pensado para ofrecer buen espacio para los pasajeros y un baúl que rondaría los 400 litros, una cifra competitiva dentro del segmento.

Un modelo pensado para el mundo emergente

El Bridger será parte de una nueva generación de modelos que Renault desarrollará específicamente para mercados fuera de Europa.

La producción está prevista inicialmente en India, donde comenzaría a fabricarse hacia 2027. Desde allí podría abastecer a otras regiones.

Según trascendió, el SUV utilizará una plataforma modular que permitirá ofrecer diferentes tipos de motorización según el mercado: desde motores nafteros tradicionales hasta variantes híbridas o electrificadas.

image
Así es el Bridger 2026. Foto: Renault.

¿Puede llegar a la Argentina?

Por el momento Renault no confirmó en qué países se venderá el Bridger cuando llegue a producción.

Sin embargo, al tratarse de un proyecto pensado para mercados emergentes, América Latina aparece como un destino posible dentro de la estrategia global de la marca.

Si finalmente se concreta su llegada a la región, el modelo competiría en uno de los segmentos más populares del mercado: el de los SUV compactos accesibles, donde hoy participan varios de los vehículos más vendidos.

