Uno por uno, los feriados de marzo en Argentina: cuándo serán y por qué

El calendario de feriados en Argentina trae el primer fin de semana largo de cuatro días del año y un feriado con fines turísticos.

Tras la suspensión del puente turístico del 24 de mayo: cómo queda el calendario de feriados

De cara a organizar días de descanso, el calendario de feriados 2026 ya marca un período especial durante marzo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de varios días. Se trata de uno de los primeros feriados largos del año, con cuatro días consecutivos de descanso, que aparece como una gran oportunidad para impulsar el turismo interno.

La conformación de este fin de semana largo surge de la combinación de feriados nacionales con un feriado con fines turísticos definido por el Gobierno, una medida que busca fortalecer la actividad económica en distintos destinos durante los feriados.

Cuándo es el fin de semana extralargo y qué se conmemora El primer fin de semana largo de cuatro días de marzo se organiza alrededor del 24 de marzo, jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, uno de los feriados nacionales establecidos por el calendario oficial.

Como esta fecha es un feriado inamovible, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que permite extender el descanso y generar un fin de semana largo que favorece al turismo durante los feriados. El cronograma queda conformado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo: descanso habitual

Domingo 22 de marzo: descanso habitual

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible Vale aclarar que el lunes 23, al tratarse de un día no laborable, queda a criterio del empleador si se trabaja o no. En cambio, el 24 de marzo se rige por las normas de los feriados nacionales, por lo que alcanza a la mayoría de las actividades laborales.